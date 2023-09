Goed nieuws voor de Vlaamse regering? Belangrijk milieuonderzoek in stikstofdossier kan er wellicht komen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) meldt vrijdag dat er opnieuw geen enkel studiebureau heeft ingetekend op de aanbesteding voor het milieuonderzoek. Maar er is wel één bureau dat “formeel heeft laten weten dat ze interesse heeft”, luidt het in een bondig persbericht. Het studiebureau overweegt volgens Demir de opdracht maar “het korte tijdsbestek van de opdracht ligt moeilijk”. Er worden nu onderhandelingen opgestart.

De komende weken moeten die onderhandelingen, die gevoerd worden door het overheidsdepartement Omgeving, tot resultaat leiden. Sowieso heeft Demir al aan de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO gevraagd om voorbereidend werk voor het milieuonderzoek op te starten. “Deze wetenschappelijke analyse is noodzakelijk om het onderzoek te onderbouwen.”

Brouns

Even terug naar vrijdagavond 14 juli, de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie.

Tot wanhoop van minister-president Jan Jambon (N-VA) loopt de uitvoering van het felbevochten stikstofakkoord van maart vast. Cd&v weigert om het toekomstige stikstofdecreet, dat de politieke afspraken van maart juridisch moet onderbouwen, een eerste keer goed te keuren binnen de regering. Minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) wil er niets van weten.

De reden waarom Brouns weigert om zijn goedkeuring te geven voor het stikstofdecreet gaat terug op een weerhaak in het akkoord van maart. Cd&v heeft daarin twee toegevingen bedongen voor de vergunningsregels rond stikstof: een lagere stikstofdrempel voor landbouwbedrijven en de mogelijkheid voor boeren om onderling uitstootrechten te ruilen. Weliswaar op voorwaarde dat deze versoepelingen een apart milieuonderzoek naar de impact ervan doorstaan.

Het probleem op vrijdag 14 juli: er blijkt geen enkel onderzoeksbureau ingetekend te hebben op de uitgeschreven aanbesteding voor het milieuonderzoek naar de twee cd&v-versoepelingen. Waardoor het onderzoek dus ook niet van start kan gaan. Jambon belooft dat hij zo snel mogelijk een nieuwe aanbesteding zal uitschrijven, maar voor Brouns biedt die belofte te weinig houvast. Hij weigert om zonder een milieuonderzoek het stikstofdecreet goed te keuren.

Door deze vertraging dreigt een stemming over het stikstofdecreet pas na de verkiezingen in juni 2024 te kunnen plaatsvinden. Hopeloos te laat, luidt het. (Een kritiek waarvan cd&v zegt dat het sowieso het geval zou zijn, aangezien het milieuonderzoek ook zijn tijd zal vergen. Volgens de christendemocraten heeft Demir veel te lang getreuzeld met de aanbesteding.)

Ineos

Intussen zijn we twee maanden verder en is er veel gebeurd in het stikstofdossier. Op 24 juli hebben N-VA en Open Vld - zonder regeringspartner cd&v - het stikstofdecreet versneld ingediend bij het Vlaams Parlement. Een noodgreep die volgens de twee partijen de (daags voordien vernietigende) vergunning van de ethaankraker van Ineos in Antwerpen moet redden en moet voorkomen dat de economie op slot gaat. Maar cd&v zegt dat het niet zal meestemmen.

In de woorden van minister Brouns onlangs in Het Nieuwsblad: “Het decreet zoals het nu voorligt goedkeuren is géén optie. Géén. Als we plat op de buik moeten gaan voor een decreet dat de landbouw dooddoet, kunnen we er als cd&v beter mee stoppen.”

Meteen is duidelijk dat het nieuws van vrijdagmiddag een kleine stap voorwaarts is in het stikstofdossier, maar niet veel meer. Als N-VA en Open Vld willen dat cd&v snel het stikstofdecreet goedkeurt in het Vlaams Parlement, zullen de partijen wellicht een grote toegift moeten doen aan de christendemocraten. Die zullen het decreet alleen goedkeuren als de cd&v-versoepelingen nu al in de tekst worden opgenomen. Vooraleer het milieuonderzoek is afgerond dus.

Voorlopig heeft minister Demir altijd geweigerd om dit te doen. Volgens haar gaat dit in tegen de deal uit maart.