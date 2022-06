‘Geschnabbel van het laagste niveau’: Dewinter verstuurt boek portvrij via Vlaams Parlement én int verzendingskosten

“Ik hoop dat hij niet elk jaar zo’n boek uitbrengt”, verzucht de dame aan het Vlaams Belang-secretariaat in Antwerpen. “Tot in Australië zijn er Vlamingen die het boek kopen.”

Het boek Omvolking van Filip Dewinter is niet in de boekhandel te koop, wel via zijn website of op de tournee langs lokale Vlaams Belang-afdelingen. Het is uitgegeven bij Dewinters uitgeverij Hertogfonds, maar de afhandeling van de bestellingen gebeurt op het Vlaams Belang-secretariaat.

Daar schat de dame achter het loket dat ze een duizendtal bestellingen binnen heeft. “Dat zal iets in die grootteorde zijn”, bevestigt Dewinter.

Bij de online bestelling komen 5 euro verzendkosten. Begin juni was Frank Verhoft, die zelf schrijft over complottheorieën, verbaasd toen het boek bij hem aankwam. Op de enveloppe plakten geen postzegels, maar wel het opschrift ‘portvrij’. “Geschnabbel van het laagste niveau”, zegt Verhoft.

Ook iemand van De Morgen bestelde het boek en ook dit keer kwam het aan in een enveloppe van het Vlaams Parlement met als afzender ‘Filip Dewinter, Vlaams volksvertegenwoordiger, eerste ondervoorzitter’ en in de rechterbovenhoek ‘portvrij’.

Het boek van Dewinter kwam aan in een portvrije envelop. Beeld rv

In strijd met de wet

Niet alleen hebben deze kopers onterecht verzendkosten betaald, het is ook in strijd met de wet. Een Koninklijk Besluit bepaalt dat parlementsleden hun brieven portvrij mogen versturen als het gaat om ‘administratieve post’ gericht aan openbare diensten. Voor de voorzitter en ondervoorzitter van het parlement vervalt de voorwaarde dat de brief gericht moet zijn aan openbare diensten.

“Wij attenderen de parlementsleden daar ook op”, zegt de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement. “De interpretatie van wat administratief is, komt toe aan de volksvertegenwoordiger, maar het is duidelijk dat zo’n boek daar niet onder valt.”

Bij het Vlaams Parlement was niemand op de hoogte dat Dewinter zijn boeken op die manier verstuurt. Er is geen controle en er staat geen limiet op het aantal portvrije zendingen. Sancties zijn er niet. “We zijn geen politieteam”, zegt de secretaris-generaal. “Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat onze diensten controleren welke brieven een volksvertegenwoordiger verstuurt.”

Bpost, dat deze enveloppen gratis verwerkt, heeft geen zicht op de aantallen. Volgens Dewinter waren deze portvrije zendingen “uitzonderingen”. “Alle administratie gebeurt vanuit Antwerpen, maar het kan wel eens gebeuren dat er een paar vertrekken vanuit Brussel, via de weg van het parlement”, zegt Dewinter.

In 2010 kwam aan het licht dat toenmalig parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) uitnodigingen voor zijn volksbal portvrij verstuurde. Daarvoor kwamen ook Carl Decaluwé (CD&V) en Patricia Ceyssens (Open VLD) ermee in opspraak.

“Alle parlementsleden kennen de portvrijregels”, zegt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “Ik ga ervan uit dat iedereen deze regels correct toepast.”