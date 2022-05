Georges-Louis Bouchez na omstreden debat met Tom Van Grieken: ‘Ik verkies aanvallende strategie tegen extreme partijen’

Bekijk de video:

In Franstalig België was heel wat consternatie ontstaan over het debat tussen Bouchez en Van Grieken, zowel in de pers als bij de andere politieke partijen. In het zuiden van het land ligt er nog steeds een ‘cordon médiatique’ rond extreemrechts. De MR moest achteraf zelfs meedelen dat het zou meewerken aan de herziening van het ‘Charter van de Democratie’ uit 2002, die de omgang van de democratische Franstalige partijen met extreemrechts afbakent. Toch heeft Bouchez geen spijt van het debat.

“Er is inderdaad veel polemiek over ontstaan en ik betreur dat", aldus Bouchez in De Zondag. “Ik zou liever een aanvallendere strategie hanteren tegenover de extreme partijen. Helaas krijg ik mijn Franstalige collega’s daar niet van overtuigd. Zij denken dat we sowieso verliezen als we met hen in debat gaan. Ooit zullen ze inzien dat hun strategie fout is. Maar bon : ik wil geen polemiek om de polemiek, dus ik zal dat nu niet meer doen.” Bouchez zegt ook het cordon sanitaire te hanteren voor de PVDA/PTB, aangezien zij het charter niet ondertekenen. “Ik hoop dat ook PS en Ecolo het charter op deze manier interpreteren. Anders hanteren zij twee maten, twee gewichten.”

Bouchez heropent in het interview verder ook nog het energiedebat. Hij stelt de bouw van de twee gascentrales in vraag en wil minstens vier kerncentrales langer openhouden. “Begin juli is de deadline”, zegt hij. “Op technisch vlak kan het. Meer zelfs: ik heb nog geen enkel rapport gelezen waarin staat dat ze niet alle zeven langer open kunnen blijven. Maar bon , zo ver wil ik niet gaan.”