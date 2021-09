Georges-Louis Bouchez: ‘Ik vraag mij af of de PS nog wel graag in deze regering zit’

Op het moment dat de Vivaldi-regering voor de grootste test sinds haar aantreden staat, lopen de spanningen tussen links en rechts op. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: ‘Gascentrales bouwen is slecht voor het klimaat én voor de staatskas. Ik krijg dat niet uitgelegd.’

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er in de Wetstraat een veldslag wordt uitgevochten over de kernuitstap, de energieprijzen en de begroting. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was nochtans van plan om wat recul te nemen. Na de kritiek wilde hij zijn imago van dwarsligger oppoetsen. “Maar de andere partijen maken het me niet makkelijk.” (lacht)

Het is sterker dan uzelf.

“Het is niet dat ik ’s ochtends in de spiegel kijk en mezelf afvraag hoe ik de regering vandaag nog eens kan irriteren. Maar het is ook niet voor niets dat we dit weekend op een partijcongres in Namen het eerste statuut van MR veranderen. Dat stelt voortaan duidelijk dat wij een liberale partij zijn die de liberale ideologie verdedigt. We gaan voor totale pariteit tussen man en vrouw, meer inspraak van niet-leden en meer basisdemocratie. En vooral: we keren terug naar de bron van onze filosofie. Wij zijn trotse liberalen.”

Bouchez die nog strenger wordt in de leer. Als dat maar goed komt.

“Ik ben partijvoorzitter geworden om de zaken te beïnvloeden, niet om ze te ondergaan. Af en toe moet je knokken voor je principes.”

En dus tegen het voorstel van de groenen om het sociale energietarief voor één miljoen gezinnen te verlengen?

“Het idee is gevaarlijk. Hoe kunnen de groenen, die jarenlang beweerd hebben dat we te veel geld in fossiele energie stoppen, nu een overconsumptie aan fossiele energie steunen? Als een sociaal tarief voor één miljoen mensen geldt, is het eigenlijk niet meer sociaal. We zouden mensen beter helpen om hun woning te isoleren, zodat ze niet zoveel chauffages moeten laten draaien.”

Tegen dat we zover zijn, zitten we al zeven winters verder.

“Daarom stelt MR voor om al meteen een cliquetsysteem in te voeren dat de heffingen op energie doet zakken als dat nodig is, zodat je ook de middenklasse steunt. Daarna moeten we de koopkracht verhogen en zorgen voor een efficiënte energiemix. Want je krijgt het niet uitgelegd dat de groenen klagen over de hoge gasprijs, terwijl ze CO 2 -uitstotende gascentrales willen bouwen om onze kerncentrales te vervangen. Die gascentrales zijn slecht voor het klimaat én de staatskas.”

Minister Tinne Van der Straeten (Groen) is ervan overtuigd dat de kernuitstap de energieprijzen niet zal verhogen.

“Als de Russen morgen beslissen dat hun gas dubbel zo duur is, kunnen we daar weinig tegen inbrengen. Technisch gezien is 100 procent hernieuwbare energie ook niet mogelijk: met wind en zon alleen heb je geen constante toelevering. De groenen mogen gerust aantonen dat ik ongelijk heb, maar tot nu toe zijn ze daar niet in geslaagd.”

Georges-Louis Bouchez. ‘MR wil niet eindeloos geld blijven toestoppen, zoals anderen. Wat dat betreft zitten wij op één lijn met Open Vld. Wij willen enkel zeer gerichte maatregelen.’ Beeld Tim Dirven

Waarom stoort u dit zo?

“Omdat sommigen het groene doel misbruiken om een ander samenlevingsmodel te promoten. Als we hen laten doen, mogen we binnenkort niet meer reizen, niet meer online kopen en moeten we allemaal in een appartement wonen. Quinoa eten en fietsen – het is misschien leuk voor sommigen, maar zo redden we de wereld niet. Dit gaat om grote, industriële keuzes om de CO 2 -uitstoot te verminderen. In dat opzicht zijn kerncentrales minder slecht dan gascentrales. Bovendien kosten ze minder geld.”

Geld hebben we sowieso niet meer sinds de coronacrisis. Toch pleit MR voor een voortzetting van de coronasteun aan zelfstandigen.

“Wij vragen om het overbruggingsrecht niet meteen stop te zetten eind september, maar nog drie maanden uit te faseren. Zo krijgen bedrijven de tijd om weer op gang te komen. Dat lijkt me redelijk, aangezien sectoren zoals de horeca en de evenementensector nog altijd zwaar bloeden. Idem voor het systeem van de tijdelijke werkloosheid.”

Toch één ding waar MR, Ecolo en PS het over eens zijn: jullie willen geld uitgeven.

“Niet om dezelfde redenen. MR wil ook niet eindeloos geld blijven toestoppen, zoals anderen. Wat dat betreft zitten wij op één lijn met Open Vld. Wij willen enkel zeer gerichte maatregelen.”

Staatssecretaris Eva De Bleecker (Open Vld) wil voor 3 miljard euro saneren. Is dat haalbaar?

“We gaan ons niet vastpinnen op dat bedrag, daarvoor is het te vroeg. Er moet alleszins een ernstig traject worden afgesproken om het tekort terug te dringen.”

Het opbod naar de begrotingsopmaak 2022 is al begonnen. Christendemocraten, socialisten en groenen willen het belastingvoordeel op een tweede woning schrappen. Ook de bedrijfskorting voor bepaalde aanwervingen en het gunstregime voor voetbalclubs liggen op tafel.

“Het regeerakkoord is nochtans duidelijk: er komen geen nieuwe taksen op mensen die werken, sparen of investeren. Dat is dus geen optie. Ook niet wat de RSZ-korting in het voetbal betreft. Veel clubs vechten door de coronacrisis voor hun overleven. Als we nu ook nog aan hun centen gaan zitten, helpen we het voetbal om zeep. Ik heb zelf gezien welke sociale gevolgen het faillissement van de voetbalclub in Bergen heeft gehad.”

Er zal íéts moeten gebeuren.

“Dat er structurele ingrepen nodig zijn, staat buiten kijf. Ik denk in de eerste plaats aan de activering van werklozen. We hebben op dit moment bijna 400.000 langdurig werkzoekenden, terwijl er 140.000 knelpuntvacatures openstaan. Vandaar dat MR langdurig werkzoekenden na twee jaar wil vragen om zo’n job of een opleiding ernaartoe aan te nemen, anders krijgen ze een sanctie.”

PS-voorzitter Paul Magnette heeft al laten verstaan hoe hij daarover denkt.

“Avec nous, jamais! (zucht) Ik slaag er echt niet in om de socialisten te begrijpen. Wat is erger: als langdurig werklozen geen enkel perspectief krijgen of wel? Het probleem zit echt heel diep. Voor de socialisten is werken iets vuils en slechts. Alsof het een straf is. Tijdens de week moet je afzien om dan in het weekend te leven. Dat negativisme stoort me mateloos.”

Het is makkelijk praten vanop uw negende etage in Brussel.

“De PS beweert dat ze zwakkeren beschermt, maar ze weigert hen op de arbeidsmarkt te helpen. Ik zie in Bergen hoe catastrofaal dat PS-beleid is. Achter de hoek van mijn appartement ligt een straat vol sociale woningen waar werkelijk niemand een job heeft. Het loopt er vol kinderen. Welk signaal sturen we naar hen?”

Na één jaar Vivaldi is het een constante: als Magnette A zegt, zegt u B en andersom. Is dat niet vermoeiend?

“Paul en ik kunnen elkaar zonder probleem bellen. We zijn het niet eens over de inhoud, maar we zijn professioneel genoeg om vriendelijk te blijven.”

Georges-Louis Bouchez. ‘De PS beweert dat ze zwakkeren beschermt, maar ze weigert hen op de arbeidsmarkt te helpen. Ik zie in Bergen hoe catastrofaal dat PS-beleid is.’ Beeld Tim Dirven

Op den duur vergiftigen die uithalen wel de sfeer binnen de regering. Kijk naar Karine Lalieux (PS), die haar pensioenhervorming aan de pers voorstelde in plaats van aan de regering.

“Een hervorming zou ik dat niet noemen. Bovendien beweerde ze dat haar plan budgetneutraal was, terwijl ze alleen maar cadeaus uitdeelde. Dat is de socialistische magie.”

“Als regeringslid is Lalieux zwaar uit haar rol gevallen. Maar dat heeft me ook niet verbaasd. Ik vraag me af of de PS nog wel graag in deze regering zit. Aan hun publieke uitspraken te horen, merk je dat ze het moeilijk hebben. Intussen blijven ze flirten met N-VA. Ze sturen de boodschap uit dat Vivaldi maar een tussenoplossing is tot ze in 2024 een groot akkoord met N-VA kunnen sluiten. Ik hoor geruchten over contacten tussen hen beide. Ik zou willen dat de PS daar eerlijk over is. Je kan niet samen zijn met je lief terwijl je van plan bent om binnen drie jaar misschien met iemand anders te gaan samenwonen.”

Vorige week legden Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en Magnette de onderlinge spanningen bij met een hapje vitello tonnato. Waarom was u daar niet bij?

“Egbert had me op voorhand ingelicht over die lunch, maar dat was iets tussen hen. Het is logisch dat partijvoorzitters elkaar af en toe spreken. Na de uithalen in de pers over het pensioenplan was dat nodig. Het feit dat ze vlak bij het MR-hoofdkwartier afspraken (in het Italiaanse restaurant I Trulli, ADB) toont dat ze niets te verbergen hadden.”

Het leek alsof Lachaert voor u de kastanjes uit het vuur moest rapen.

“Als de socialisten iets te zeggen hebben, moeten ze dat rechtstreeks doen. Passeren langs een andere weg zal weinig effect hebben. Als Paul wil gaan eten heb ik daar trouwens geen enkel probleem mee. J’adore le vitello tonnato.”