Geert Versnick neemt pas ontslag in oktober

Zijn fractie vraagt dat hij zich bij de volgende provincieraad op 6 september kan verantwoorden. Versnick werd begin juni tot ontslag gedwongen nadat er vragen waren over zijn verblijf namens de provincie in Bangkok.

"Er is een publiek proces gevoerd in de kranten," zegt Open Vld-fractieleider Luc Maes. "Hij moet zich kunnen verdedigen in een democratisch orgaan als de provincieraad."

Had Versnick al ontslag genomen, had hij geen spreekrecht meer in de provincieraad.