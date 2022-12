Geen steun bij politici, bevolking of het leger: hoe de poging tot staatsgreep van de Peruviaanse president in enkele uren tijd mislukte

In afwachting van een stemming over zijn afzetting door het Peruviaanse parlement probeerde Pedro Castillo de regering te ontbinden en de macht te grijpen. De poging eindigde ‘s avonds met zijn afzetting en arrestatie.

Het was een dag waarop alle ogen van Peru gericht waren op het parlement, waar een stemming over de afzetting van de president gepland stond, na beschuldigingen van corruptie.

Maar kort voor de middag sprak de Peruviaanse leider het land toe in een verrassende televisietoespraak. Hij kondigde de ontbinding van het parlement en de installatie van een noodregering aan. In feite probeerde hij tot verbazing van de politieke leiders over het hele spectrum, inclusief zijn eigen bondgenoten, zo een staatsgreep te plegen om aan de macht te blijven.

Die werd algemeen veroordeeld. Regeringsfunctionarissen namen massaal ontslag. Het hoogste gerechtshof verklaarde de maatregel ongrondwettelijk. En de strijdkrachten en de nationale politie gaven een gezamenlijke verklaring uit waarin ze aangaven hem niet te zullen steunen.

Aan het eind van de dag was Pedro Castillo, 53, uit de macht gezet en gearresteerd. Zijn vicepresident werd beëdigd als president en werd de eerste vrouw ooit die Peru leidt.

Het was een filmisch einde van Castillo’s presidentschap, de eerste linkse president van Peru in meer dan een generatie. De voormalige boer, leraar en vakbondsactivist had vorig jaar campagne gevoerd met de belofte om de kwakkelende economie om te vormen en de grote armoede onder de Peruviaanse plattelandsbevolking, die tijdens de pandemie was verergerd, terug te dringen.

Echo

Maar zijn poging om de macht te grijpen is een echo van een soortgelijke actie van voormalig president Alberto Fujimori, 30 jaar geleden. Net als Castillo was Fujimori een populistische outsider die in 1990 democratisch werd verkozen. Twee jaar later pleegde hij met steun van het leger een staatsgreep om het parlement de mond te snoeren en regeerde tot 2000 als dictator. Hij zit nu in de gevangenis op beschuldiging van corruptie en schending van de mensenrechten.

Peru wordt nog steeds geteisterd door jaren van corruptieschandalen op hoog niveau, die sinds 2016 tot zes presidenten hebben geleid. Tijdens Castillo’s 16 maanden aan de macht heeft het parlement twee keer eerder geprobeerd hem af te zetten, maar slaagde er niet in genoeg stemmen te verzamelen voor een afzetting.

Castillo (met blauwe vest) in het kantoor van de openbare aanklager in Lima, na zijn arrestatie gisterenavond. Beeld via REUTERS

Obstakels

Castillo was een van de vele linkse politici in Latijns-Amerika die aan de macht waren gekomen door kiezers die gedesillusioneerd waren door het establishment en genoeg hadden van tientallen jaren ongelijkheid, hoge werkloosheid en een politieke eliteklasse die besmet was door jarenlange corruptie en onderlinge strijd.

Maar hij leek niet geïnteresseerd in het waarmaken van zijn campagnebeloften en werd al snel geconfronteerd met een stroom van obstakels die zijn regering verlamde, waaronder corruptieschandalen op hoog niveau, strafrechtelijke onderzoeken en een wissels in zijn regering. Castillo heeft zich door niet minder dan 80 ministers heen geworsteld en veel posten opgevuld met politieke bondgenoten zonder relevante ervaring, van wie sommigen zijn geconfronteerd met onderzoeken wegens corruptie, huiselijk geweld en moord.

Aanklagers beschuldigden hem van het leiden van een criminele organisatie met politici en familieleden om te profiteren van overheidscontracten. Ook zou hij het gerecht herhaaldelijk hebben tegengewerkt, soms schijnbaar in het volle zicht - zoals toen zijn dochter verdween uit het presidentiële paleis toen ze gearresteerd ging worden en zijn kabinet later beweerde dat de beelden die het moment zouden hebben vastgelegd, verdwenen waren.

De waardering van de president daalde tot 19 procent in Lima, maar bleef op het platteland hangen op 45 procent, slechts 4 procentpunten lager dan een jaar geleden, volgens peilingen van het Instituut voor Peruviaanse Studies van vorige maand.

Inwoners van Peru lezen de kranten, vanochtend na de poging tot staatsgreep van Pedro Castillo gisterenavond. Beeld AFP

Noodregering

Het parlement had vorige week een derde afzettingsstemming gepland nadat Castillo vorige maand had gedreigd het parlement te ontbinden. Slechts enkele uren voor die stemming kondigde Castillo de ontbinding van het parlement aan en de installatie van een noodregering die per decreet zou regeren.

“Wij hebben besloten een noodregering in te stellen om de rechtsstaat en de democratie te herstellen en daartoe zijn de volgende maatregelen voorgeschreven: het parlement tijdelijk ontbinden, een buitengewone noodregering installeren, op zo kort mogelijke termijn verkiezingen uitschrijven voor een nieuw parlement dat een nieuwe grondwet kan opstellen”, aldus Castillo.

De verklaring van Castillo stortte de fragiele democratie in haar grootste politieke crisis sinds jaren. Het parlement had al twee keer geprobeerd Castillo uit de macht te zetten, maar slaagde er niet in genoeg stemmen te verzamelen voor een afzetting.

‘Dringen erop aan de politieke grondwet te respecteren’

Het werd al snel duidelijk dat zijn aankondiging weinig steun kreeg, wat leidde tot het massale ontslag van veel van zijn topministers, een stortvloed aan aanklachten van politieke tegenstanders en grondwetsdeskundigen, en een gezamenlijke verklaring van de strijdkrachten en de politie waarin werd gesuggereerd dat hij geen enkel wettelijk recht had om zijn decreet uit te voeren.

“Wij verwerpen de schending van de grondwettelijke orde en dringen er bij de bevolking op aan de politieke grondwet te respecteren, kalm te blijven en vertrouwen te hebben in de staatsinstellingen”, verklaarde de politie later in een afzonderlijke verklaring.

Comunicado No 001-2022-CCFFAA-PNP pic.twitter.com/M0GAA2uHah — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) 7 december 2022

Ook de Amerikaanse ambassade in Lima veroordeelde Castillo. “De Verenigde Staten dringen er nadrukkelijk bij president Castillo op aan om zijn poging om het parlement te sluiten, terug te draaien en de democratische instellingen in Peru te laten werken volgens de grondwet”, aldus de ambassade in een tweet. “We moedigen het Peruviaanse publiek aan om kalm te blijven in deze onzekere tijd.”

De verklaring van de president leek zelfs Castillo’s naaste bondgenoten te schokken. “Ik ben een verdediger van de democratische orde en van de grondwet, en ik ben er diep van overtuigd dat de politiek niet boven de wet kan staan”, zei Benji Espinoza, die tot zijn ontslag woensdag de persoonlijke advocaat van de president was, tegen RPP, een lokaal radiostation.

Castillo leek een dergelijke stap al enige tijd te overwegen. Vorige maand had hij in het openbaar gedreigd het parlement te ontbinden en in stilte geprobeerd militaire leiders te vragen hem te steunen, aldus lokale media.

Arrestatie

Nadat zijn minister van Defensie zaterdag om persoonlijke redenen ontslag had genomen, gingen de geruchten over een militaire staatsgreep - voor of tegen Castillo - op de sociale media de ronde. Die poging bleef uit. Dinsdag nam ook het hoofd van het Peruviaanse leger ontslag om persoonlijke redenen.

Woensdag, slechts twee uur na de aankondiging van Castillo, kwam het parlement toch bijeen en stemde over de afzetting van de president. De wetgevers stemden 101-6 met 10 onthoudingen om hem uit de macht te zetten.

Castillo werd gezien terwijl hij het presidentiële paleis verliet in een auto die later een politiebureau binnenreed, en woensdagavond zei het openbaar ministerie dat het opdracht had gegeven tot zijn arrestatie op beschuldiging van “rebellie”. De politie zei later dat hij zou worden vastgehouden in dezelfde gevangenis waar Fujimori zijn straf uitzit, op een marinebasis aan de rand van Lima.

Dina Boluarte legde gisterenavond de eed af als de nieuwe president van Peru. Beeld AP

‘Het is aan ons om te praten’

Kort na de stemming in het parlement werd vicepresident Dina Boluarte beëdigd als nieuwe leider van Peru. “Het is aan ons om te praten, om een dialoog aan te gaan, om afspraken te maken”, zei ze na haar beëdiging ten overstaan van parlementsleden die haar toejuichten en applaudisseerden. “Ik vraag tijd om ons land te redden van corruptie en incompetentie binnen de regering.”

Boluarte, 60 jaar, riep op tot een wapenstilstand tussen de politieke partijen in Peru om de nationale eenheid te herstellen en het land terug te brengen op de weg van economische groei. De voormalige advocate en lid van een marxistische politieke partij totdat ze vorig jaar uit de partij werd gezet wegens kritiek op de partijleider, stelde zich vorig jaar kandidaat voor Castillo. Ze was zowel vicepresident als minister van Ontwikkeling en Sociale Integratie, maar nam ontslag nadat de president vorige maand zijn laatste regering had gevormd.

Boluarte is niet bijzonder bekend, en in een recente opiniepeiling gaven de Peruvianen de voorkeur aan nieuwe algemene verkiezingen boven haar vervanging van Castillo in een scenario waarin hij wordt aangeklaagd.

Voormalig president Martín Vizcarra, de enige Peruviaanse leider die vóór Castillo met succes werd afgezet, verliet zijn ambt na de stemming in 2020, maar tekende beroep aan bij het Grondwettelijk Hof, dat weigerde zich uit te spreken over de wettigheid ervan.

De volgende president was minder dan een week in functie en zijn opvolger regeerde Peru de volgende acht maanden, tot Castillo aantrad.

Tegenstanders van Castillo gisteren na zijn arrestatie. Beeld ANP / EPA