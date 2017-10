Geen akkoord over zware beroepen: minister Bacquelaine wacht af

Bonden en werkgevers zetten maandag een punt achter de onderhandelingen over de zware beroepen. Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR)moet nu het heft in handen nemen, maar heeft goede redenen om nog even af te wachten. Al zit er al een duidelijk plan in zijn hoofd.

Anderhalf jaar hebben de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers over de zware beroepen geduurd. Wie tijdens zijn carrière hard labeur heeft verricht, mag ook sneller op rust of krijgt een hoger pensioen. De sociale partners kregen de kans om te bepalen wat in aanmerking komt als "zwaar beroep" in de privésector, maar zijn niet tot een akkoord gekomen. Maandag wordt dat op een vergadering ook officieel vastgesteld.

Kat uit de boom

In principe is het dan aan pensioenminister Daniel Bacquelaine om zelf het heft in handen te nemen. Toch wacht hij nog even af. Parallel met de onderhandelingen in de privésector lopen er immer ook gesprekken over de zware beroepen bij ambtenaren. Daar is nog steeds hoop om tot een compromis te komen.