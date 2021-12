► Geëmotioneerde Hillary Clinton leest ‘overwinningsspeech’ voor die ze nooit kon geven: ‘Je dochter zal president van de Verenigde Staten worden’

Hillary Clinton reading part of the victory speech she hoped to deliver, choking up as she talks about her mother, has me sobbing right now. pic.twitter.com/FwQeo3U6bf — Tim Hogan (@timjhogan) 8 december 2021

De Democrate stelde zich in 2016 kandidaat voor de presidentsverkiezingen van de VS, en telde op het einde van de rit ook zo’n 3 miljoen stemmen meer dan tegenkandidaat Donald Trump. Maar de Republikein haalde de kiesmannen in enkele cruciale staten binnen en werd uiteindelijk de 45e president van de Verenigde Staten.

“In deze les kom ik oog in oog met een van mijn meest publieke nederlagen ooit, door de toespraak te delen die ik had gehoopt te houden als ik de verkiezingen van 2016 had gewonnen”, zegt Clinton in een video voor het online leerplatform MasterClass. De les maakt deel uit van haar nieuwe lezing over ‘de kracht van veerkracht’ en werd ook gedeeld op de Amerikaanse talkshow TODAY.

De voormalige presidentskandidaat vertrouwt haar kijkers toe dat ze de toespraak nog nooit met iemand heeft gedeeld en nog nooit hardop heeft voorgelezen. “Maar het kadert wie ik ben,” zegt ze, “waar ik in geloof, en wat mijn hoop was voor het soort land dat ik wil voor mijn kleinkinderen, en dat ik wil voor de wereld.”

In de toespraak haalt Clinton aan hoe gewichtig de verkiezingen waren voor het land, en blikt ze vooruit op de polarisatie die de uiteindelijke winnaar Donald Trump zou eigen maken. “Deze verkiezingen daagden ons uit om te beslissen wat het betekent om een Amerikaan te zijn in de 21e eeuw. En door te streven naar eenheid, fatsoen en wat president Lincoln ‘de betere engelen van onze aard’ noemde, zijn we die uitdaging aangegaan.”

Ze dacht ook na over wat haar verkiezing tot eerste vrouwelijke president van de VS zou hebben betekend. “Ik heb vrouwen ontmoet die geboren waren voordat vrouwen stemrecht hadden. Ze hebben honderd jaar gewacht op vanavond. Ik heb kleine jongens en meisjes ontmoet die niet begrepen waarom er nog nooit een vrouw president is geweest. Nu weten zij, en de wereld, dat in Amerika elke jongen en elk meisje kan opgroeien tot alles waar ze van dromen - zelfs tot president van de Verenigde Staten.”

‘Je dochter zal president van de Verenigde Staten worden’

De 74-jarige Clinton kreeg een krop in de keel toen ze een passage voorlas over haar moeder, die in 2011 overleed. “Ik droom ervan dat ik naar haar ga, naast haar neerzit, haar in mijn armen neem en zeg: ‘Kijk me aan. Luister naar me. Je zult overleven. Je zult zelf een goed gezin krijgen. En drie kinderen. En hoe moeilijk het ook is om je voor te stellen, je dochter zal opgroeien en president van de Verenigde Staten worden.”

Clinton spreekt in haar MasterClass ook over het bestrijden van stereotypen en seksisme, en over het aanscherpen van onderhandelings- en organisatievaardigheden. Clintons lezing is de eerste in de reeks ‘MasterClass Presents the White House’ en zal worden gevolgd door een lezing van haar man, voormalig president Bill Clinton, over leiderschap voor iedereen.