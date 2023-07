Freya Van den Bossche: ‘Als deze regering er niets meer van bakt, is het tijd voor vervroegde verkiezingen’

Na een periode van tien jaar in de schaduw treedt Freya Van den Bossche (48) opnieuw in de spotlights. De ex-minister van Vooruit, die haar mandaat als Vlaams Parlementslid combineert met een job als psycholoog, bezit nog steeds het vuur der verontwaardiging: over de wachtlijsten in de jeugdzorg, de kritiek op de ‘flinkse’ voorstellen van Vooruit en de geruchtenmolen over Conner Rousseau. ‘Als deze regering er niks meer van bakt, is het tijd voor vervroegde verkiezingen.’

Net als Conner Rousseau schoot Freya Van den Bossche als een vuurpijl het politieke firmament in. Twintig jaar geleden behoorde ze tot de Teletubbies: de socialistische kopstukken die de partij naar scores ver boven de 20 procent stuwden. Op haar 25ste werd ze schepen van Onderwijs in Gent, drie jaar later was ze al minister. Het ging snel. Te snel. Na 2014 hapte Van den Bossche naar adem. Mediaoptredens werden schaars, grote interviews nog schaarser. Maar nu is ze back, bitches. Herboren. Haar witte jumpsuit is allicht geen toeval.

Freya Van den Bossche: “Ik zie mijn stad graag, hè. In Gent hebben we beslist om samen met de liberalen naar de kiezer te trekken. Het is logisch dat ik daar een rol in opneem: mijn goede band met Mathias De Clercq heeft geholpen om die samenwerking in de steigers te zetten. En onlangs ben ik in de bres gesprongen voor Conner, omdat ik vond dat hij oneerlijk werd behandeld na zijn coming-out.”

Hoezo?

“Conner worstelt met zijn geaardheid. Hij had dat liever privé gehouden, maar de media aasden al langer op een interview waarin hij uit de kast zou komen. Die druk werd zo groot dat hij heeft beslist om in een video-interview te vertellen dat hij ook op mannen valt. Ik had de partij laten weten dat ik gerust wilde helpen om vragen te beantwoorden over de moeilijkheden van een publieke coming-out. Maar toen Conner dat filmpje uitbracht, vond een journalist het nodig om er meteen allerlei wilde geruchten bij te sleuren. Dat wakkerde het vuur in mij aan. Ik was kwáád.”

Dus toen Ivan De Vadder op Radio 1 onthulde dat Conner Rousseau zijn coming-out deed vanwege de verhalen over grensoverschrijdend gedrag die al maanden over hem circuleren, besliste u om daarop te reageren in Terzake?

“Ik had eerder al ingestemd met een interview. Maar ik had niet gedacht dat journalisten, die altijd vonden dat de geruchten veel te licht wogen om erover te berichten, de video plots zouden gebruiken als een alibi om die roddels toch in de ether te gooien. Dat heeft me verrast.”

Wetstraatjournalisten zeggen dat Conner Rousseau hen in een lastig parket had gebracht, door te zeggen dat hij zich ‘opgejaagd wild’ voelde. Ze moesten uitleggen hoe dat kwam.

“Dat zijn flauwe excuses. Ze hadden ook kunnen toegeven hoe vaak ze de partij hebben bestookt met vragen over zijn liefdesleven. Daar sloeg die uitspraak van Conner op.”

Het hielp wel niet dat Eric Goens, de maker van de video, geld vroeg voor het interview. Daardoor denken mensen nu dat ook Vooruit er goed aan heeft verdiend.

“Geen euro! De video was gratis te bekijken op YouTube. Goens heeft het interview aan redacties aangeboden voor een technische vergoeding, wat courant is in de tv-wereld. Toch beslisten sommige media het filmpje niet te tonen. Opvallend, want daarvoor hadden ze nog grof geld geboden om het exclusief te mogen brengen. Die journalisten mogen eens nadenken over hun deontologie: hoe ze met deze zaak zijn omgegaan, was niet om aan te zien.”

Vooruit-parlementslid Hannes Anaf noemde het aberrant dat ‘de media meedraaien in een haatcampagne die door Vlaams Belang is gelanceerd’. Doen andere partijen ook mee?

“Ja. Het is begonnen met extreemrechtse figuren die fabels over Conner verspreidden op sociale media, in de hoop dat extreemrechtse websites en zelfs reguliere media ze zouden overnemen. Vanuit die hoek is er ook opgeroepen om Conner zoveel mogelijk te filmen in het uitgaansleven. Zelfs op vakantie in Marbella werd hij lastiggevallen door mensen die een reactie wilden uitlokken, door hun smartphone zo lang mogelijk voor zijn neus te houden.

“Ik heb zulke dingen ook meegemaakt. Als ze bagger over je verspreiden, moet je kiezen. Ofwel ontken je, en denken mensen: waar rook is, is vuur. Ofwel zwijg je, en denken mensen dat het waar is. De vuilspuiters winnen altijd. Van extreemrechts kun je zulke smerige tactieken verwachten. Helaas komt het niet alleen uit die hoek.”

Nu hebt u het over kabinetsleden van liberale ministers die via bevriende advocaten vermeende slachtoffers stimuleren om een klacht in te dienen en journalisten pushen om daarover te berichten.

(voorzichtig) “Die dingen horen wij ook, ja. Maar met zulke wapens gaan we toch niet strijden? Door anderen kleiner te maken, word je zelf niet groter. Van zulke situaties profiteert maar één partij.”

Er zijn drie klachten tegen Conner Rousseau.

“Correctie: twee meldingen en één klacht. En de eerste melding is al geseponeerd, omdat het parket oordeelde dat er niets van aan was.”

U kent Rousseau goed: steekt u uw hand in het vuur voor hem?

(stellig) “Ja, ik ben zeker dat hij recht in zijn schoenen staat.”

Heeft hij aan stoppen gedacht?

“Geen moment. Conner is een vechter, hij kan dat aan. Natuurlijk is het een rotperiode, maar hij voelt dat we achter hem staan. Niemand in de partij is bereid om zich gewonnen te geven in zo’n smerige strijd. Ze hebben de verkeerde uitgekozen.

“Weet u nog hoe Elio Di Rupo in de jaren 90 onterecht van pedofilie werd beschuldigd? Dat kwam ook in de media, Elio ging door de hel. Johan Vande Lanotte vroeg hem op de man af wat ervan aan was. ‘Helemaal niks’, zei Elio. ‘Dan wil ik dat je aanblijft als minister’, antwoordde Johan. Elio weet nog precies wie het voor hem opnam en wie hem liet vallen.

“Natuurlijk is Conner het politieke kapitaal van Vooruit, maar het gaat mij ook om de méns. Het is vreselijk om zoiets te moeten meemaken.”

Verliefd op vrouw

Hoe lang kent u Conner Rousseau al?

“Sinds zijn 12de. Hij was minister geworden in het kinderparlement en mocht een dag meelopen met een echte minister. (Glundert) Ik vond hem meteen de max. Zijn kwebbel stond geen minuut stil en hij had over alles een mening. Ik zei: ‘Bel mij als je 18 bent, want jij hebt het juiste poeier voor de politiek’. Rond zijn 18de hoorde ik dat hij er aan de UGent niet veel van bakte. Hij feestte te veel en zijn moeder vond dat hij moest gaan werken om zijn studie te betalen. Ik bood hem een deeltijdse job aan op mijn kabinet, op voorwaarde dat hij zijn studie ernstig zou nemen. We lieten hem starten met administratief werk, maar al snel bleek dat hij meesterlijk was in communicatie. Na een tijd stroomde hij door naar de partij en kwam hij met vernieuwende ideeën over de partijorganisatie. Sommigen vergelijken hem met Steve Stevaert, maar Steve heeft de partij nooit hervormd zoals Conner.”

In 2019 stelde hij zich als gloednieuw parlementslid kandidaat voor het voorzitterschap. Welke rol speelde u daarin?

“Voor de verkiezingen had ik hem voorgesteld om lijsttrekker te worden in Oost-Vlaanderen, met mij op plaats twee. Intern was er discussie over, omdat hij nog zo onbekend was. Maar als je nieuwe talenten een kans wilt geven, moet je ze niet op de vierde plaats zetten. Toen hij voor het voorzitterschap wilde gaan, heb ik hem gewaarschuwd: ‘Als partij hebben we jou nodig, maar als mens zou ik er niet aan beginnen.’ (lacht) Politiek is een fantastische stiel, maar de impact op je privéleven is heel zwaar.”

Met zijn Instagram-posts en zijn deelname aan The Masked Singer koos hij ervoor om een BV te worden. Dan is het toch logisch dat mensen benieuwd zijn naar zijn privéleven?

“Ja, maar ook een BV heeft het recht om grenzen te stellen. Bij mij werd het gesnuffel in mijn privéleven op een zeker moment ook onhoudbaar. Na de bevalling van mijn zoon lag ik een tijdje met hem in het ziekenhuis, omdat hij extra zorg nodig had. Mijn ex-vriend kwam vanuit Duitsland naar Gent om op onze dochters te passen. Aan de overkant van ons huis lag een fotograaf in de struiken. De dag erna kopte een krant: ‘Tobi is de nanny’. (Fel) Néé, hij was een vader die voor zijn dochters kwam zorgen. Ik vond dat zo pijnlijk voor hem en mijn kinderen dat ik zei: nu is het genoeg! De jaren erna wimpelde ik elke interviewaanvraag af, zelfs als ik vlak voor de verkiezingen op de cover kon staan. Pas sinds kort kom ik weer voorzichtig naar buiten, omdat spreken over mijn relatie met Eva (Vettenburg, red.) anderen steun kan bieden. Maar ik blijf op mijn hoede.”

U werd vorig jaar met uw partner gefotografeerd tijdens het filmfestival van Gent. Was dat uw manier om het aan de grote klok te hangen?

“Wij hebben onze relatie nooit weggestoken. De jaren ervoor waren we ook al naar het filmfestival gegaan. In Gent was het bekend dat ik een relatie had met een vrouw. Maar ik was blij dat er geen fuzz over werd gemaakt: ‘Oef, mijn privéleven is niet meer interessant.’ (lacht) Na die foto bleek dat toch een foute inschatting.”

Was het verwarrend om te merken dat u op een vrouw viel?

“Nee, dat besef kwam heel geleidelijk. Ik had al eerder gevoelens gehad voor een vrouw, alleen had ik die toen niet zo ontcijferd. Het werd pas helemaal duidelijk toen ik met Eva begon. Voor haar kiezen voelde heel natuurlijk aan. Al was ik wel bang voor de reacties van mijn omgeving. Zouden mijn ouders en kinderen niet schrikken? Zij waren wel een beetje verrast, maar ze vonden het vooral belangrijk dat het goed klikte met Eva. Van de buitenwereld kreeg ik veel nieuwsgierige reacties: ‘Hoe kan het dat je na enkele lange relaties met een man plots met een vrouw komt aanzetten?’ Ik heb begrip voor die vragen, maar niet voor de kleine groep haters die extreem veroordelend reageerden.”

‘Toen ik Wouter Beke vroeg of de rusthuizen klaar waren voor het coronavirus, lachte hij me uit. Niet veel later vielen er massaal veel doden. Dan denk je: wat doe ik hier nog?’ Beeld Saskia Vanderstichele

KIND ZONDER BED

Na uw periode als minister van Energie in de Vlaamse regering zette u in 2014 een stap terug om psychologie te gaan studeren. Waarom?

“Ik had tien woelige jaren achter de rug, als minister en publiek figuur. Mijn carrière was heel snel gegaan en ik had genoeg van de overdreven aandacht. In Gent probeerde de N-VA met Siegfried Bracke een schandaalsfeer te creëren rond het stadsbestuur. Ook dat degouteerde me. Ik was graag minister, maar ik had geen moeite om die job los te laten. In tegenstelling tot sommige collega’s, die helemaal samenvielen met hun functie en wegkwijnden zodra de macht wegviel en ze niet meer elke avond werden uitgenodigd op netwerkevents.

“Na mijn opleiding draaide ik vier jaar mee in een psychiatrisch ziekenhuis, op de jongeren- en crisisafdeling. Daar ontmoette ik Eva, maar we werden pas een koppel na mijn stage. Sinds een jaar werk ik drie halve dagen per week als eerstelijnspsycholoog bij een huisarts en een armoedevereniging. Dat ik daardoor in het parlement vragen kan stellen vanuit de praktijk, maakt dat ik nog altijd graag aan politiek doe.”

Wat valt u op in de sector van de jeugdhulp?

“Hoeveel jongeren nergens terechtkunnen. Er zijn steeds minder plaatsen in voorzieningen, en leefgroepen gaan dicht wegens gebrek aan personeel. In de psychiatrie heb ik een meisje van 17 begeleid: ze was dakloos, extreem verwaarloosd en was al drie jaar niet meer naar school gegaan. Haar ouders hadden haar verstoten. Dat meisje hoorde niet in de psychiatrie, want ze was niet ziek. Ze had alleen een warme thuis nodig, en een nieuwe school. Ik belde jeugdhulp en vroeg waarom mijn aanvraag voor een dringende plaatsing was afgekeurd. De vrouw aan de telefoon zei dat ze me niet kon helpen. Haar quotum was bereikt: ze mocht maar een beperkt aantal kinderen per jaar een plaats geven. Dat was niet haar schuld, dat ligt aan een fout beleid.”

Wat zeg je dan tegen zo’n kind?

“Je zoekt verder. Na enkele telefoontjes vonden we een oplossing, náást het systeem. Soms nemen jeugdwerkers, advocaten of psychologen een kind mee naar huis, omdat het nergens terechtkan. En we proberen de wachttijd te overbruggen met psychologische hulp, maar het plaatsgebrek blijft tot drama’s leiden. Ik kreeg ooit een jeugdrechter aan de lijn. Totaal overstuur. Ze zocht een plek voor een kind dat in een politiecel zat, omdat er nergens opvang was. ‘Dat kind móét daar voor vanavond weg’, zei ze. Met pijn in het hart moesten we haar teleurstellen. Eén keer per week vergaderden mijn collega’s, over wie een crisisbed zou krijgen. Dan lag er een lijst met vijf kinderen, vijf schrijnende verhalen, en moesten wij beslissen wie het vrijgekomen bed kreeg. Daarna moesten ze ouders opbellen om te zeggen dat er voor hun kind geen plaats was. Die mensen waren radeloos, begonnen te huilen, te roepen en te schelden. Die frustratie is begrijpelijk.”

Wat doet minister van Welzijn Hilde Crevits daaraan?

“Haar mantra is ‘vroeg en nabij’: snel hulp bieden, om zo te vermijden dat een jongere ontspoort. Dat is zinvol, maar de begeleiding duurt meestal niet lang genoeg. Vlaanderen telt 33.000 kinderen die in onveilige omstandigheden opgroeien. Ze worden thuis mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Wat baat het dat je er tien keer langsgaat en het dossier dan afsluit? Veel kinderen worden niet eens opgevolgd, omdat er bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank een personeelstekort van 40 procent is. Zo brengen we de toekomst van tienduizenden kinderen in gevaar. Dat is rampzalig, en de enige reden waarom dit al zoveel jaren kan doorgaan, is dat die kinderen geen lobbygroep hebben. Ze zijn nochtans met veel meer dan de mensen die de Boerenbond vertegenwoordigt. Voor hún belangen komt cd&v wel op.”

Volgens Crevits en de Vlaamse regering is er gewoon niet genoeg geld.

“Er is wél geld, maar de prioriteiten zijn verkeerd. De regering-Jambon schermt graag met haar goede begroting, maar wat ben je daarmee als je zulke drama’s laat gebeuren? Hoe leg je uit dat een Vlaams culinair centrum van 38 miljoen euro belangrijker is dan dringende hulp voor kinderen? Ik weet dat dat geld uit de pot van de minister van Toerisme komt, maar je kunt toch met die potjes schuiven? Dat blijkt dan onmogelijk, omdat ‘cd&v al genoeg heeft gekregen’. (Windt zich op) Leven die ministers nog wel in de realiteit?”

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro zei vorige week in Humo dat we door de vergrijzing nooit voldoende personeel zullen vinden voor de kinderopvang. ‘We zullen het aantal crèches dus moeten afbouwen.’

“Dat is een cynische reactie. Waarom gaan zoveel crèches dicht? Omdat één begeleider voor negen kleine kinderen moet zorgen. Dat is onmogelijk. Nergens in onze buurlanden zijn er zoveel kinderen per begeleider.”

Maar als minister Crevits morgen zegt dat één begeleider nog voor maximaal zes kinderen mag zorgen, staan duizenden kinderen en ouders in de kou.

“Door die norm te behouden, kiest minister Crevits voor de verdere teloorgang van de kinderopvang. Verlaag die norm, zodat de job aantrekkelijker wordt voor jonge mensen. De voorbije maanden hebben meer dan negenduizend crèches een aanvraag ingediend om meer subsidies te krijgen en op een werkbare manier kinderen te kunnen opvangen: minder dan een derde kreeg een ja. Voor veel crèches was dat de druppel. Een deel zal sluiten, een ander deel verhoogt de prijs met 15 à 20 euro per dag. (Fel) Ik snap niet dat men die sector zo laat afbrokkelen. Bij de woonzorgcentra zie je hetzelfde. Bijna elke week komt er een commercieel rusthuis in het nieuws waar mensen te veel geld betalen om bijna géén zorg te krijgen. De directies besparen op personeel en verwaarlozen hun bewoners om zoveel mogelijk winst te maken en de aandeelhouders te plezieren, maar ondanks een stapel negatieve inspectieverslagen grijpt de overheid niet of veel te laat in. Laten we stoppen met die commerciële rusthuizen die winst maken op de kap van oudjes. De zorg mag geen verdienmodel zijn.”

Dus minister Crevits is niet beter dan haar voorgangers Wouter Beke en Jo Vandeurzen?

“Toch wel. Beke en Vandeurzen waren doof voor constructieve oppositie. Het was alsof je tegen een muur praatte. Crevits luistert wel, probeert vragen écht te beantwoorden en probeert op een aantal domeinen het tij te keren. Maar we zien te weinig actie. Waarom investeert ze niet?”

Omdat ze geen extra geld krijgt van de Vlaamse regering?

“Maar dat geld is er dus wél. Voor de bouwshift hebben ze beslist om eigenaars die hun bouwgrond niet meer mogen bebouwen royaal te compenseren. Dat kost miljárden. Dat geld zouden we beter investeren in onze kinderen.”

‘Vlaanderen telt 33.000 kinderen die thuis worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Wat baat het dat je daar thuis tien keer langsgaat en het dossier dan afsluit?’ Beeld Saskia Vanderstichele

ZONNEPANELEN

Hebt u de voorbije jaren overwogen om te stoppen met politiek?

“Stoppen niet, maar ik vond het soms heel frustrerend in de oppositie. Een paar weken voor de coronacrisis hier uitbrak, stelde ik als eerste parlementslid vragen over dat ‘illustere virus in China’. Ik herinnerde Beke aan het SARS-virus en vroeg of onze woonzorgcentra klaar waren. Uit inspectieverslagen was al gebleken dat virussen vaak razendsnel woekerden in de rusthuizen. Beke lachte me uit, samen met enkele parlementsleden van de meerderheid. Enkele weken later vielen er massa’s doden in de woonzorgcentra en bleek dat we totaal niet voorbereid waren. Dan denk je: wat zit ik hier nog te doen?”

Als uw naam valt, beginnen mensen onmiddellijk over de oversubsidiëring van de zonnepanelen. Is dat terecht?

“Nee (lacht). Ik heb de groenestroomcertificaten niet ingevoerd, ik heb ze wel tot nul herleid. Dat systeem heeft Steve Stevaert in 2004 bedacht. Toen ik in 2009 minister van Energie werd, waren de mensen massaal aan het investeren, omdat zonnepanelen steeds goedkoper werden en de subsidies hoog bleven. Ik wilde ze zo snel mogelijk afbouwen, maar parlementsvoorzitter Jan Peumans zei, wellicht terecht, dat het onmogelijk was om mijn hervorming met spoed door het parlement te jagen. Het duurde maanden voor het systeem veranderde. In die periode riepen de liberalen en groenen dat ik de doodgraver van de zonnepanelenindustrie was. Ondertussen botsten we in de regering over wie moest opdraaien voor de kosten van de groenestroomcertificaten. Cd&v en Open Vld wilden bijna alles doorrekenen aan de consument, terwijl wij het grootste deel wilden laten betalen door de grote bedrijven. In de volgende regering waren wij er niet meer bij en zeiden de liberalen: ‘We steken de grootste kosten in de energiefactuur van de gezinnen en zeggen dat het Freya’s schuld is.’ Hun geheugenverlies was spectaculair: plots was ik niet meer de doodgraver van de sector, maar degene die de burger op kosten had gejaagd. Door hun leugens blijft dat aan me kleven.”

Het politieke spel is sindsdien niet properder geworden. De regering-De Croo kreunt onder de profileringsdrang van de partijvoorzitters. Her en der klinkt de roep om vervroegde verkiezingen.

“Wij gaan voluit voor deze regering zolang ze akkoorden sluit. Maar als er geen fiscale hervorming komt en de regering er niks meer van bakt, hoop ik dat wij niet de enigen zijn die inzien dat het tijd is voor verkiezingen.”

Om zijn zin te krijgen moet Frank Vandenbroucke wel al eens een collega tegen de muur plakken.

(lacht) “De magere professor die de twintig jaar jongere Vincent Van Quickenborne fysiek aftroeft: wat een verhaal, hè? Frank is een heftige debater en maakt graag zijn punt, maar hij vecht alleen voor zijn dossiers, niet met collega’s.”

Hebben de liberalen dat akkefietje opgeblazen om de aandacht af te leiden van MR-minister Hadja Lahbib, die onder vuur lag omdat ze visa had afgeleverd voor een stel foute Iraniërs?

“Daar leek het toch op. Maar als je iets wilt opkloppen, verzin dan iets dat een béétje geloofwaardig is.”

De Vivaldi-regering heeft al drie Vlaamse partijvoorzitters de kop gekost: Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (cd&v) en Meyrem Almaci (Groen). Waarom is Vooruit de enige traditionele partij die wel in de lift zit?

“Ten eerste: wij zijn geen traditionele partij meer. Onze organisatie is radicaal veranderd: we hebben frisse gezichten en duidelijke standpunten. Twee: choose your battles. Wij gaan voluit voor de dingen we belangrijk vinden, zoals koopkracht en gezondheidszorg. Op andere dossiers zetten we een stap terug en laten we anderen scoren. Is dit de regering van onze dromen? Nee. Maar we verdedigen ze tenminste en zitten niet voortdurend te kappen op andere partijen. Er zijn inderdaad al koppen gerold, maar degene die voor de meeste moeilijkheden zorgt, zit er nog altijd: Georges-Louis Bouchez (MR). Hij denkt dat hij kan scoren door zijn coalitiepartners te bestrijden, maar hij voedt alleen de antipolitiek.”

KOT TE KLEIN

Bij de recente plunderingen in de Franse steden werden duizenden jonge relschoppers opgepakt. Ook in Brussel werden minderjarigen onderschept die een aanslag wilden plegen op een politiekantoor. Wat denkt u daarvan, als jeugdpsycholoog?

“Er zíjn begrijpelijke redenen voor de frustraties van die jongeren: racisme, discriminatie op de arbeidsmarkt, de politie die hen viseert, een gebrek aan betaalbare huurwoningen… Maar als dat leidt tot geweld en vernielingen, moet je keihard optreden. Hetzelfde geldt voor recreatiedomeinen: als je boel komt zoeken in de Blaarmeersen, is het normaal dat je er een tijdje niet meer welkom bent.”

Zijn jullie aangescherpte standpunten over integratie en migratie geen schuldbekentenis voor een beleid dat overduidelijk heeft gefaald?

“Wij hebben te lang gezwegen over migratie en het belang van een écht integratiebeleid. Dat is de verantwoordelijkheid van de regeringen van de afgelopen vijftig jaar. Veel mensen voelden zich hier niet welkom, kregen geen eerlijke kans en werden ook te weinig op hun plichten gewezen. Het belangrijkste is dat we daar lessen uit trekken.”

Sancties voor ouders die geen Nederlands willen leren, strengere gezinshereniging, geen uitkeringen meer voor nieuwkomers in de eerste drie jaar, tenzij ze zich inburgeren: is dat nog links?

“Is het dan wél links om mensen uitkeringen te geven en aan hun lot over te laten? Onze verwachtingen voor nieuwkomers zijn laag, maar we geven hun ook niet het gevoel dat ze welkom zijn. Het resultaat is dat velen in de inactiviteit en de armoede blijven steken en er nooit echt bij horen. Is dát wat we willen?

“Onlangs stelde onderwijsspecialist Dirk Van Damme voor om jongeren die onvoldoende Nederlands kennen tijdelijk in aparte klassen te zetten, waar intensief aan hun taal wordt geschaafd. Het kot was te klein: zoiets kón toch niet in een inclusieve maatschappij? Maar door zulke kinderen met grote achterstand te laten starten in het onderwijs, duwen we hen in een watervalsysteem. Ze zitten mooi samen met de ‘Vlaamse’ leerlingen, maar ze vallen te vroeg uit, raken gedemotiveerd en slechts een minderheid behaalt hogere diploma’s. Zo verspillen we hele generaties. De critici uit progressieve hoek zouden de eersten moeten zijn om mee te werken aan een model waarin kinderen échte kansen krijgen. Dan komen ze later misschien wél terecht in betere jobs. Daarom willen we dat zoveel mogelijk kinderen naar de crèche en de kleuterschool gaan, en dat er meer wordt gefocust op taal.”

Net als de liberalen wil ook uw voorzitter de huismoeders activeren. ‘Iedereen die kan werken, moet zijn deel doen’, zei hij in Het Nieuwsblad. Maar is je eigen kinderen opvoeden ook geen dienst aan de maatschappij?

“In de armoedevereniging zie ik veel allochtone huismoeders die wíllen werken en snakken naar sociale contacten. Maar de VDAB verspert hen de weg door hen te verplichten eerst beter Nederlands te leren. Zo duwen we gemotiveerde mensen in de inactiviteit. Laat hen de taal leren, desnoods op de werkvloer, en zorg dat er plaats is voor hun kinderen in de crèche.

“Het departement heeft een totale omwenteling nodig. Het is tijd voor een minister die massaal investeert en de noden van de kinderen, ouderen en moegestreden personeelsleden vooropstelt.”

Zou u weigeren als de partij vraagt of u die volgende minister wordt?

“Ik ben blij met mijn huidige rol, zolang ik iets kan veranderen aan de dingen die fout lopen. Of ik dan vooraan of achteraan sta, is minder belangrijk. Als ik voel dat ik geen impact meer heb, stop ik ermee.”

Comebacks zijn hip in uw partij. Kijk maar naar Frank Vandenbroucke en Caroline Gennez.

(lacht) “Allee, dan behoor ik misschien tot de comebackgeneratie.”

