Fraudezaak Sihame El Kaouakibi versnelt: politica werd twee keer verhoord

Wat voorafging Het verhaal van El Kaouakibi is genoegzaam bekend. Ze werd als ‘wit konijn’ de hemel in geprezen als sociaal ondernemer, en timmerde via Open Vld aan een politieke carrière. De hoerastemming sloeg om toen bekend raakte dat er gesjoemeld zou zijn met de boekhouding van haar vzw’s, waaronder dansproject Let’s Go Urban, en dat ze subsidiegeld voor persoonlijke doeleinden zou hebben aangewend. Het gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen bij Let’s Go Urban loopt nog steeds.

Nu moet duidelijk worden of de door het gerecht aangestelde revisor tot dezelfde conclusies is gekomen als zijn voorganger die op vraag van drie bestuurders de boek­houding van het Antwerpse dansproject Let’s Go Urban had doorgelicht. Namelijk dat subsidies en andere inkomsten van verschillende vzw’s gebruikt werden voor persoonlijke aankopen of door­gespeeld werden naar andere vennootschappen.

De politica werd inmiddels al twee keer verhoord door de speurders van de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie. “Maar nog steeds krijgen we geen inzage in het dossier”, hekelt haar ­advocaat Mounir ­Souidi.

Het parket wil volgens Gazet van Antwerpen niet kwijt of El Kaouakibi al dan niet in verdenking gesteld werd door de ­onderzoeksrechter. “Als we niet weten waar we precies van verdacht worden, kunnen we ons niet deftig verdedigen”, reageert Mounir ­Souidi misnoegd.