Franse vrouwen doen dringende oproep aan politiek: neem #MeToo eindelijk serieus

Van de belofte van president Emmanuel Macron om seksueel geweld serieus aan te pakken is nog maar bitter weinig terechtgekomen, vinden veel vrouwen. Nog steeds komen op invloedrijke posities mannen terecht die verdacht worden van grensoverschrijdend gedrag.

Daders van seksueel misbruik horen niet thuis in de politiek. En toch worden in het parlement, in gemeentehuizen, in departementale en regionale raden nog steeds mannen gekozen die aangeklaagd of zelfs veroordeeld zijn voor aanranding, verkrachting, huiselijk geweld. Wat is er geworden van het plan om tijdens president Macrons ambtstermijn geweld tegen vrouwen serieus aan te pakken? Met die boodschap schudden bijna driehonderd vrouwen uit politieke en universitaire kringen de Franse politiek op, in een oproep de #MeToo-beweging ook daar eindelijk serieus te nemen.

Dat begon zo’n twee weken geleden - de affaire Hulot moest toen nog bekend worden. In een opiniestuk in de Franse krant Le Monde riepen de vrouwen op seksueel misbruikers uit te sluiten van de verkiezingen volgend jaar. Ze lanceerden de hashtag #MeTooPolitique, een gelijknamige website en een petitie om te eisen dat politieke partijen geen kandidaten op de lijst zetten die worden beschuldigd van seksueel geweld. Partijen zouden ook geen plaats meer moeten bieden aan werknemers tegen wie dergelijke aanklachten lopen, schrijven de vrouwen. Dat is volgens hen een kwestie van respect voor kiezers en de democratie: “Iedereen moet politiek actief kunnen zijn zonder het risico te lopen slachtoffer te worden van seksueel- en gendergerelateerd geweld.”

Vlucht naar voren

En toen was daar plots Nicolas Hulot, de voormalige milieuminister onder president Macron, die de vlucht naar voren koos. “Ik vertrek definitief uit het openbare leven, omdat ik ervan walg”, verklaarde de bekende klimaatactivist op nieuwszender BFMTV. Een dag later zouden vier vrouwen hem beschuldigen van aanranding en verkrachting, in een documentaire op de publieke zender France 2. Hulot nam alvast een voorschot op de aantijgingen - hij ontkende die hartgrondig en beschuldigde de vrouwen van leugens. “U weet heel goed dat het woord tegen woord zal zijn… En vandaag de dag is het woord van vrouwen heilig. Ik heb in mijn leven niemand gedwongen tot wat dan ook.”

Het is niet voor het eerst dat de oud-minister in opspraak raakt. In 2018 kwam naar buiten dat Pascale Mitterrand, kleindochter van voormalig president François Mitterrand, Hulot had beschuldigd van verkrachting. Die sprak de beschuldigingen tegen en zei dat het om een affaire ging. De zaak werd geseponeerd omdat de feiten verjaard zouden zijn. Hulot kon ondertussen op steun rekenen van zijn collega’s. Zonder aandacht te besteden aan de slachtoffers moedigde president Macron Hulot in de ministerraad aan “vol te houden” in deze “moeilijke tijd”, zo verklaarde Gérard Collomb, die in die tijd minister van Binnenlandse Zaken was. Later dat jaar stapte Hulot alsnog op als minister, naar eigen zeggen om het gebrek aan middelen die hij kreeg voor de ecologische transitie.

‘Minister van Verkrachting’

Ook Macrons huidige minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is herhaaldelijk aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Zo werd hij in 2017 beschuldigd van verkrachting door een vrouw die hem om hulp had gevraagd bij een rechtszaak. Bij zijn benoeming tot minister liep de zaak nog, maar dat vormde geen belemmering: president Macron verdedigde het ‘recht op het vermoeden van onschuld’ van Darmanin. Vorig jaar nog eisten duizenden demonstranten in heel Frankrijk het aftreden van de 'minister van Verkrachting’ - tevergeefs. Het onderzoek is intussen gesloten zonder dat Darmanin in staat van beschuldiging is gesteld.

De nieuwste getuigenis van seksueel wangedrag in de Franse politiek kwam afgelopen maandag van voormalig minister van Cultuur Aurélie Filippetti. In reactie op het initiatief #MeTooPolitique vertelde ze “gestraft” te zijn voor het afwijzen van de extreem indringende avances van collega Jérome Cahuzac toen ze allebei nog parlementslid waren. Als voorzitter van de financiële commissie zou Cahuzac daarop gereageerd hebben met het korten op subsidies waarop Filippetti als afgevaardigde recht had. Toen ze alle twee aantraden in de regeringsploeg onder president François Hollande zou ze de president hebben gewaarschuwd maar niet zijn geloofd.

Het is hoog tijd dat de politieke wereld verantwoordelijkheid neemt, daders van seksueel geweld uit haar rangen bant en een voorbeeld stelt, schrijven de vrouwen achter #MeTooPolitique. Terwijl vrouwen steeds vaker hun verhaal doen, ontbreekt het volgens hen nog aan werkelijk luisteren. “Hoeveel verkiezingen zijn er nodig voordat de politiek verantwoordelijkheid neemt en een onbevangen werkomgeving garandeert bij de overheid en in het parlement?”