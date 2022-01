Franse presidentskandidaat Éric Zemmour krijgt boete van 10.000 euro boete wegens aanzetten tot haat

“Zij hebben hier niets te zoeken”, had de extreemrechtse Franse polemist in september 2020 tegenover het Franse nieuwskanaal CNews gezegd over die niet begeleide jongeren. “Het zijn dieven, het zijn moordenaars, het zijn verkrachters. Dat is alles wat ze zijn, men moet ze terugsturen en ze hoeven zelfs niet te komen.” De oud-journalist gewaagde ook van een “permanente invasie” en “een probleem van immigratiebeleid”.

Zemmour was niet aanwezig toen het vonnis viel. Zijn advocaat Olivier Pardo heeft al aangekondigd in beroep te zullen gaan. Zelf noemde Zemmour zijn veroordeling in een eerste reactie “ideologisch en stupide”. Hij meent dat de rechtbank hem veroordeelt voor het geven van zijn mening. De politicus is in het verleden al herhaaldelijk vervolgd wegens racisme, aanzetten tot haat of het ontkennen van misdaden tegen de mensheid.

‘Herovering’

Zemmour is een oud-journalist, schrijver en mediapersoonlijkheid. Hij kondigde afgelopen november aan dat hij president van Frankrijk wil worden. In december maakte hij de naam van zijn partij bekend: Reconquête (herovering). Hij zei daarbij dat een eventuele overwinning geen machtswisseling zou zijn, maar “een herovering van het beste land ter wereld”.

De presidentskandidaat neemt het bij de verkiezingen in april in ieder geval op tegen de rechtse Marine Le Pen (Rassemblement National) en de conservatieve Valérie Pécresse (Les Républicains). Waarschijnlijk zal Zemmour ook tegenover zittend president Emmanuel Macron (La République En Marche!) komen te staan. Macron heeft nog geen definitief besluit bekendgemaakt over zijn deelname, maar heeft wel al in een gesprek met de krant Le Parisien gezegd dat hij wil meedoen. In recente peilingen stond Zemmour op de vierde plaats.