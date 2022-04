Frankrijk naar de stembus: kan Macron zijn koppositie behouden?

Met welk gevoel denk je dat Emmanuel Macron, de huidige president, deze verkiezingszondag in gaat?

“Dat is een goede vraag. Het is speculeren, maar als ik afga op de peilingen – en dat zal Macron ongetwijfeld ook doen – denk ik dat hij de verkiezingsdag een stuk gespannener ingaat dan hij enkele weken geleden had voorzien. Ik lees ook dat in zijn campagneteam de spanning toeneemt.

“De eerste weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne leek Macron zijn toch al comfortabele positie te verstevigen. Hij was in zijn rol als staatsman, een rol die hij graag heeft. Maar de afgelopen dagen is Marine Le Pen behoorlijk op Macron ingelopen.”

In een interview met de krant Le Parisien noemde Macron zijn tegenstander Le Pen vrijdagavond een racist. Is dat een teken van die spanning?

“Le Pen heeft het de afgelopen weken mede goed gedaan omdat ze in haar campagne inzette op het beschermen van de koopkracht. Sinds zij de partij van haar vader overnam, probeert Le Pen het racistische en extreemrechtse imago van zich af te schudden en als een ‘redelijk’ alternatief over te komen. Macron wilde die extreme kant weer in the picture zetten, vermoed ik.

“In hetzelfde interview noemde Macron de Poolse premier Mateusz Morawiecki overigens een ‘extreem rechtse antisemiet’, die lhbti’ers bestrijdt en Le Pen steunt. Dat was in de eerste plaats een reactie op Morawiecki’s eerdere verwijt dat de onderhandelingen die Macron met de Russische president Poetin voerde, niets hadden uitgehaald en dat je überhaupt niet met criminelen om de tafel moet gaan. Daarnaast onderstreepte Macron hiermee nogmaals het racistische karakter van zijn grootste rivaal, door Morawiecki aan LePen te koppelen. Hij benadrukte zo dat LePen geen redelijk alternatief is, maar een extreemrechtse kandidaat, die klaarstaat om van migranten in Frankrijk tweederangsburgers te maken.”

Hoe steekt het Franse kiesstelsel ook alweer in elkaar?

“Frankrijk kiest zijn president in twee ronden. Ten minste, in de praktijk. Als een kandidaat in de eerste ronde een absolute meerderheid haalt, kan de verkiezing in theorie in één ronde beslist worden. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. De tweede ronde is over twee weken (op zondag 24 april, red.) en gaat tussen de twee kandidaten die nu het beste scoren.

“De president heeft in Frankrijk veel macht. Hij benoemt zijn eigen premier en stuurt de regering aan. Hij kan wetten voorstellen, maar zal zich nooit in het parlement hoeven te verantwoorden. Dat doen zijn premier en ministers. De president kan zelfs per decreet besluiten om gevoelige wetgeving buiten het parlement om in te voeren.”

Zijn er nog andere kandidaten in de race voor het presidentschap?

“Ja, in totaal zijn er twaalf kandidaten. Er is dus echt wat te kiezen. Macron en Le Pen staan in de peilingen het hoogst. De derde plek is voor de radicaal linkse leider Jean-Luc Mélenchon. Maandenlang leken de linkse partijen in Frankrijk niet aan de tweede verkiezingsronde deel te gaan nemen, maar Mélenchon heeft de afgelopen weken een flinke opmars gemaakt.

“De nummer 4 en 5 – de extreemrechtse polemist en voormalig journalist Éric Zemmour en Les Républicains-leider Valérie Pécresse – wisselen elkaar af. In de afgelopen campagne zijn zij allebei op enig moment gezien als het grootste gevaar voor Macron. Maar ze zijn beide de laatste weken flink gezakt.”

Als Macron en Le Pen vrijwel zeker doorgaan naar de tweede verkiezingsronde, maakt de uitslag van deze eerste ronde dan nog wat uit?

“Het zegt zeker iets over de politieke verhoudingen. In Frankrijk zei men altijd: in de eerste ronde stem je met het hart, in de tweede ronde met het hoofd. Een Fransman kiest eerst voor de kandidaat die hij het liefst als president zou zien, daarna voor de minst slechte van de twee overgebleven kandidaten. Dit jaar zeggen politieke analisten dat veel Fransen in de eerste ronde al strategisch gaan stemmen. Dat maakt deze eerste uitslag interessanter.

“Bovendien voorspelt men dat bijna een op de drie Fransen niet gaat stemmen. Dat kan de uitslag behoorlijk beïnvloeden. Macron werd daar al zenuwachtig van. Hij vergeleek het met de Brexit: als een heleboel mensen niet gaan stemmen omdat zij menen dat de uitslag al vaststaat, kun je zomaar een uitslag krijgen die je niet verwacht en niet wenst.

“Ook Le Pen roept mensen op om naar de stembus te gaan. Bij de regionale verkiezingen van vorig jaar was haar in veel regio’s een grote verkiezingszege voorspeld. Uiteindelijk haalde ze er geen een binnen. Dat kwam deels door een historisch lage opkomst.”

Hoe laat weet Macron vanavond of hij zijn voorsprong heeft weten te behouden?

“In het grootste deel van het land sluiten de stembussen om zeven uur ‘s avonds, in de grote steden om acht uur. Zo lang de stembussen open zijn, is het in Frankrijk bij wet verboden om peilingen te publiceren. Na acht uur worden eerst de schattingen van peilinginstituten, die vaak vrij dicht bij de daadwerkelijke uitslag liggen, gedeeld. In de loop van de avond komen de officiële uitslagen binnen en zal de minister van Binnenlandse Zaken een verklaring uitbrengen. Hoe laat dat precies zal zijn, weten we niet.”