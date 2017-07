Francken is CD&V geen regeringscrisis waard

Degoutant. Verwerpelijk. 'Eigen volk eerst'-nationalisme. De ergernis over staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bereikt binnen CD&V een nieuw hoogtepunt. Maar hoe groot de afkeer ook is, een regeringscrisis hebben de christendemocraten er niet voor over.

Share 'In beschaafde landen is de weigering om hulp te verlenen aan mensen in grote nood een misdrijf dat strafrechtelijk wordt vervolgd' "Wat een erbarmelijk gebrek aan erbarmen bij sommige N-VA-politici die verkondigen dat mensen van de verdrinkingsdood redden in de Middellandse Zee een gevaarlijk aanzuigingseffect (sic) heeft. In beschaafde landen is de weigering om hulp te verlenen aan mensen in grote nood een misdrijf dat strafrechtelijk wordt vervolgd. Het 'eigen volk eerst'-nationalisme is dodelijk."

In een Facebook-post deelde CD&V-minister van Staat Mark Eyskens gisteren met de wereld wat hij eerder deze week ook al op het partijbureau poneerde: de communicatie van Theo Francken gaat veel en veel te ver. Prompt werd hij in de reacties bijgetreden door de – doorgaans bedachtzame – gewezen Europees president, Herman Van Rompuy. "Inderdaad degoutant!", stelde hij.

Testbeeld Binnen de partij wordt de mening van de twee ouderdomsdekens breed gedragen. "Het is afschuwelijk en verwerpelijk, wat Francken allemaal zegt", vindt Kamerlid Eric Van Rompuy. "Elke dag komt hij wel met iets anders in het nieuws, zijn gezicht is als een testbeeld op de nieuwssites. En steeds doet hij hetzelfde: niet gehinderd door de feiten benadrukken hoe slecht die vluchtelingen wel niet zijn en hoe groot zijn gelijk wel niet is."

Share 'Steeds doet hij hetzelfde: niet gehinderd door de feiten benadrukken hoe slecht die vluchtelingen wel niet zijn en hoe groot zijn gelijk wel niet is' De onvrede gaat veel verder dan de oude garde, ook de nieuwe generatie heeft er haar buik van vol, bevestigt Raf Terwingen. "Niemand sprak Eyskens tegen op het partijbureau, integendeel. De manier waarop Francken tekeergaat, doet ons veel pijn. Wat hij zegt, straalt ook onrechtstreeks op ons af. Maar we kunnen toch niet constant reageren?"

Wat Nahima Lanjri, in het parlement bevoegd voor Franckens thema’s, het meeste stoort, is dat Francken het ene doet en het andere zegt. "Hij communiceert altijd de strafste dingen uit een beslissing. Alle beschermingsmaatregelen die we nemen, daar hoor je hem nooit over." Zo creëert hij heel bewust een beeld dat niet strookt met het daadwerkelijke beleid, meent Lanjri. "En daar­tegenin gaan is ­bijzonder moeilijk. Want als je daarop wijst, ben je de softie en de naïeveling."

'N-VA verliest' Hoe zwaar de CD&V-ergernis ook is, het besef dat de partij veel meer te verliezen heeft dan te winnen bij polarisering, is nog groter. Daarom reageert ze alleen nog op al te controversiële uitspraken, zoals die van afgelopen dagen over de missie op de Middellandse Zee, bij monde van Veli Yüksel. En daarom is het CD&V, dat nog steeds hecht aan haar aura van verantwoordelijke beleidspartij, zeker in volle begrotingsbesprekingen ook geen regeringscrisis waard. Share 'Als we nog iets gedaan willen krijgen, is Franckens uitspraken negeren de beste optie'