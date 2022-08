Fox News negeert Donald Trump, en kiest nu voor een ‘droomkandidaat’: ‘Hij heeft zijn eigen tegenstander gebaard’

Donald Trump is uit de gratie gevallen bij zijn favoriete nieuwskanaal Fox News. Meer dan honderd dagen is hij niet op de Amerikaanse zender te zien. In plaats daarvan toont Fox News andere kanshebbers voor de Republikeinse kandidatuur in 2024.

Voormalig president Trump was in het verleden een graag geziene gast bij Fox. En Trump maakte er omgekeerd geen geheim van dat Fox zijn favoriete nieuwskanaal was. Een liefde die in schril contrast stond met zijn aanvallen op andere media, die hij uitmaakte voor nepnieuws en vijand van het volk.

“Trump heeft zijn presidentschap te danken aan Fox News. In 2011 is hij als kandidaat wekelijks langsgekomen in het goedbekeken ontbijtprogramma van de zender,” reageert Amerika-kenner Victor Vlam, auteur van de boeken Donald Trump is niet gek en Denken als Donald Trump. Trump kreeg zo de kans zich te presenteren als opiniemaker en Republikeinse kandidaat bij de conservatieve achterban van Fox. Ook tijdens zijn presidentschap verscheen Trump regelmatig op de zender.

Maar die liefde lijkt nu bekoeld. Al meer dan honderd dagen is er bij Fox niets gemeld over Donald Trump. De voormalige president verscheen op 13 april voor het laatst op de nieuwszender. En dat is niet omdat er niks over hem viel te melden: op 22 juli hield Trump bijvoorbeeld nog een rally in de staat Arizona. Maar Fox liet die links liggen: de zendtijd ging naar een interview met senator Ron DeSantis uit Florida. Ook andere Republikeinse politici, zoals Mike Pompeo en Nikki Haley, krijgen meer aandacht van Fox.

‘Veel bonter kun je het niet maken’

De belangrijkste oorzaak van de afnemende interesse in Donald Trump is de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari vorig jaar, en het onderzoek dat loopt naar de betrokkenheid van de voormalige president.

“Voor de gemiddelde burger is het zonneklaar dat Trump toen heeft opgeroepen tot een opstand”, reageert Willem Post, Amerika-deskundige en senior research associate bij Instituut Clingendael. Trump is volgens hem nog nooit zo beschadigd geweest. “Je eigen Capitool laten bestormen: veel bonter kun je het niet maken als president in een democratie.”

De meest veelbelovende presidentskandidaat voor de Republikeinen is op dit moment Ron DeSantis, gouverneur van de belangrijke staat Florida. Beeld AP

Fox heeft daarom de aandacht verschoven naar andere mogelijke presidentskandidaten voor de Republikeinen. De meest veelbelovende op dit moment is Ron DeSantis, gouverneur van de belangrijke staat Florida.

“Een droomkandidaat”, volgens Post. “Het is een trumpiaan, conservatief, rijk, fanatiek, intelligent, voert oorlog tegen de woke-cultuur, en is jeugdig.” De stijgende populariteit van DeSantis is een doorn in het oog van Donald Trump. “Trump is degene die DeSantis groot heeft gemaakt. Hij heeft zijn eigen tegenstander gebaard”, zegt Post.

Alternatieve rechtse media

Naast de bestorming van het Capitool spelen ook de laatste verkiezingen een rol in de verhoudingen. Zowel Trump als Republikeinse kiezers waren boos op Fox toen de nieuwszender in 2020 Joe Biden als winnaar van de cruciale staat Arizona uitriep, een uitslag die Trump nog altijd niet geaccepteerd heeft.

De relatie tussen Fox en Trump bekoelde, en een deel van de trumpisten week uit naar rechtse media-alternatieven. De jongste jaren zijn er meerdere alternatieven voor Fox News opgekomen, zoals OAN en Newsmax. Trump heeft ook zijn eigen socialemediaplatform: Truth Social.

“Fox is niet meer zo belangrijk als in 2016 tijdens de verkiezingen, maar de zender blijft dé belangrijkste stem op rechts”, zegt Victor Vlam. “Het worden niet voor niks de Fox News Primary genoemd, de voorverkiezingen. Als je goed ligt bij een Fox-presentator, kan dat extra zendtijd opleveren, extra interviews, en volgen ze je campagne. Het is als Republikein belangrijk de rechtse media aan je kant te hebben.”

Mediamagnaat Murdoch

Bovendien lijkt er ook een haar in de boter te zitten tussen Trump en mediamagnaat Rupert Murdoch. Hun relatie is altijd zakelijk en pragmatisch geweest, maar is ook afgekoeld. “De Murdochs hebben niet per se veel vertrouwen in Trump, ze vinden hem ongedisciplineerd en ergeren zich aan zijn autoritaire trekjes”, zegt Willem Post.

Achter de schermen is bekend dat de Murdochs vinden dat Trump te ver is gegaan op 6 januari. “Een mediamagnaat als Murdoch toont: we kunnen van de ene op de andere dag een ander geluid laten horen. In het verlengde van Fox liggen The Wall Street Journal en The New York Post (ook titels uit het media-imperium van Murdoch, red.), de huiskrant van zakenman Trump. Wat zij schrijven over Trump liegt er niet om: hij is onbetrouwbaar en ongeschikt om Amerika opnieuw te leiden.”

‘Onderschat Trump niet’

Het is een veeg teken als je Fox kwijt bent, concludeert Willem Post. De honderd Trump-loze dagen op Fox zijn dan ook een indicatie voor een grotere trend, zegt Victor Vlam. “Mensen zijn benieuwd waar het naartoe gaat, en of Donald Trump terugkomt. Dat hij niet op Fox verschijnt, is een indicatie dat er bij de conservatieve achterban ruimte is voor andere kandidaten die níét Trump heten”, zegt hij.

Toch roept Willem Post op tot voorzichtigheid. “Je moet de meest getalenteerde populist van alle tijden nooit onderschatten. Dat heb ik me heilig voorgenomen.” Trump ligt in de peilingen voor de verkiezingen in 2024 nog altijd aan kop als Republikeinse kandidaat. Mocht dit zo blijven, is Fox pragmatisch genoeg om Trump weer van zendtijd te voorzien, voorspellen Post en Vlam.