Fluvius wil energiefactuur volgend jaar met 37 euro verhogen, Zuhal Demir is tegen: ‘Niet oké’

Als er niets verandert, dan zal Fluvius vanaf begin volgend jaar zijn tarieven op de energiefactuur voor een gemiddeld huishouden verhogen met 15 euro per jaar voor elektriciteit en 22 euro per jaar voor gas. Dat leert een berekening door de Vlaamse energieregulator VREG.

Als, want Vlaams minister van Energie Zuhal Demir geeft tegengas. Zij vraagt netbeheerder Fluvius om ervoor te zorgen dat zijn tarieven op de energiefactuur stabiel blijven. Bijvoorbeeld door in de dividenden voor steden en gemeenten te snoeien. Zij zijn de eigenaar van Fluvius.

In een persbericht benadrukt Fluvius dat steden en gemeenten hun uiterste best doen om de facturen zo laag mogelijk te worden. Er wordt 119 miljoen euro uit eigen zak opgelegd om de tariefstijging te beperken. Meer is niet mogelijk, klinkt het. “De energiecrisis heeft ook op Fluvius een stevige impact: door de inflatie is de kostprijs van materialen die nodig zijn voor het aanleggen en het beheren van de elektriciteits- en gasnetten sterk gestegen.”

Zonder eigen tussenkomst van Fluvius zou de gemiddelde energiefactuur met meer dan 100 euro per jaar gestegen zijn. “We tonen ons met deze beslissing als een betrouwbare partner in deze energiecrisis.” Fluvius benadrukt dat de eigen tarieven de afgelopen vijf jaar duidelijk gedaald zijn. Dit zou de eerste stijging zijn.

Gezond verstand

Zoals gezegd: Demir is niet overtuigd. Zij verwijst naar de inspanning van de Vlaamse regering vorige week om haar deel van de energiefactuur stabiel te houden. Er wordt 148 miljoen euro uit de algemene middelen vrijgemaakt om groenestroomcertificaten op te kopen. Anders zouden die kosten via de elektriciteitsfactuur worden verrekend. Ook de energieheffing is afgeschaft (20 miljoen euro).

“In een energiecrisis is het zaak dat élk niveau haar verantwoordelijkheid neemt. Vlaanderen doet dit jaar een enorme extra financiële inspanning om ervoor te zorgen dat haar aandeel in de factuur niet stijgt en zelfs lichtjes daalt. Ik verwacht dat van alle bestuursniveaus, ook van de lokale besturen via Fluvius”, zegt minister Demir.

Voor haar is de zaak niet beklonken. Demir vraagt aan Fluvius-voorzitter Wim Dries om alsnog “alle mogelijke pistes” te onderzoeken om een stijging van de tarieven te voorkomen. Er staat woensdag een Raad van Bestuur ingepland bij Fluvius. Demir: “Wat momenteel voorligt, is voor mij niet oké, maar ik heb helaas geen zeggenschap. Ik kan alleen hopen dat het gezond verstand zegeviert en dit kan leiden tot een herberekening van de nettarieven door de VREG.”

Pikant detail: cd&v’er Dries is naast voorzitter van Fluvius ook de voorzitter van koepelorganisatie VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) én de burgemeester van Genk. Dat is ook de thuisstad van Demir. Dinsdag ontvingen ze nog samen koning Filip.