Flahaut: "Francken organiseert klopjacht op vreemdelingen"

PS-kopstuk André Flahaut bekritiseert de op til zijnde hervorming van het asielrecht. Die "herleidt de vrijheid van asielzoekers tot niets".

Net voor het zomerreces keurde de commissie Binnenlandse Zaken een wetsontwerp over de opvang van vreemdelingen en de hervorming van het asielrecht goed. Binnenkort volgt de definitieve stemming. Flahaut noemt dit wetsontwerp "gevaarlijk". "Achter een façade van goede bedoelingen (...) wordt de klopjacht georganiseerd op de door Francken en zijn kliek ongewenst geachte vreemdelingen. Migranten worden als potentiële criminelen gezien; ze zijn niet welkom", schrijft Flahaut in een opiniestuk in deze krant. "Alles wordt gedaan om hen te ontmoedigen hierheen te komen. Eenmaal in België wordt alles gedaan om ons van hen te ontdoen."

Asielcentra Flahaut verwijst naar de criteria voor de 'vasthouding' van asielzoekers in asielcentra. Europa eist sinds 2013 dat België die criteria verduidelijkt. Maar volgens Flahaut houdt Francken ze in de aankomende hervorming bewust vaag "om een interpretatie toe te laten die de individuele vrijheid van asielzoekers tot niets herleidt". De PS'er schrijft dat alle voorwendsels goed zijn om vreemdelingen op te sluiten in een asielcentrum, zoals een risico op onder- duiken of een gebrek aan medewerking.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft Flahaut gelijk. "Volgens het nieuwe wetsontwerp is er bijvoorbeeld een 'risico op onderduiken' als een asielzoeker 'niet heeft meegewerkt'. Maar wat is dat, 'niet meewerken'? Daar bestaat geen definitie van", reageert beleidsmedewerker Jolien Potemans. "Ook als iemand een meervoudige asielaanvraag indient, zal dit worden beschouwd als een 'risico op onderduiken'. Iedereen die een tweede aanvraag indient, kan dus opgesloten worden."