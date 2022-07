Fiscale hervorming verzinkt meteen in gekibbel: ‘Beste manier om België arm te maken’

Het regende de voorbije dagen expertenrapporten in de Wetstraat. Maandag leverde de werkgroep Koopkracht haar eindverslag af. Dinsdag kwamen er maar liefst drie rapporten op tafel, die de basis moeten vormen voor de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent van Peteghem (cd&v). Vooral naar het werk van fiscaal expert Mark Delanote (UGent) werd uitgekeken. De verwachting is dat Van Peteghem de grote lijnen van dat rapport zal overnemen.

Voor de groenen en de socialisten van Vooruit is er nu wel genoeg papier volgeschreven. In het regeerakkoord is afgesproken dat Van Peteghem een grote fiscale hervorming voorbereidt - de uitwerking is aan een volgende regering. Maar voor de linkse partijen gaat dat niet ver genoeg. Zij willen dat de minister snel een eigen voorstel doet, zodat Vivaldi nog voor het einde van de legislatuur knopen kan doorhakken in concrete dossiers.

“Het kan niet de bedoeling zijn dat we de komende jaren enkel nog studiewerk doen. Wij willen snel beslissingen nemen”, zegt Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Wij willen deze legislatuur nog de eerste stappen zetten”, klinkt het op het partijhoofdkwartier van Vooruit.

Off the record geven regeringsbronnen weliswaar aan dat er weinig kans is op grote beslissingen. Daarvoor is de spanning tussen de linkse partijen en de liberalen te groot. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaf dinsdag meteen aan dat het rapport-Delanote “niet serieus” is. “Als dit de basis van de hervorming wordt, moet Van Peteghem ons niet uitnodigen. Dan heeft het gewoon geen zin om te praten.”

De experts van de groep rond Delanote stellen voor om de belastingen op arbeid te verlagen door de bestaande belastingtarieven te verlagen. Tegelijk moeten zo veel mogelijk vormen van vermogenswinsten (zoals huurinkomsten) belast worden aan één tarief - het rapport stelt 30 procent voor. Daarnaast moet flink gewied worden in de wildgroei aan gunstregimes en fiscale koterijen. Maaltijdcheques, voordelige bedrijfswagens, ecocheques, vergoedingen via auteursrechten, enzovoort: weg ermee, klinkt het.

“Zo ga je hele sectoren kopje-onder duwen. Dat is het einde van de professionele sport in België. En de farma vertrekt ook meteen uit ons land. Delanote weet duidelijk heel goed wat de beste manier is om België arm te maken”, aldus Bouchez.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is teleurgesteld. Hij ziet het rapport als een “catalogus van waar je geld kan halen”. Lachaert lijkt ook weinig zin te hebben om onder Vivaldi al aan een grote hervorming te beginnen. “Het regeerakkoord beschermt de liberalen tegen belastingverhogingen doordat de hervorming enkel voorbereid wordt tegen 2024.”

Van Peteghem zelf wil nog voor 21 juli zijn blauwdruk voor een fiscale hervorming rond hebben. Daarna is het aan het parlement om erover te debatteren, klinkt het op zijn kabinet.