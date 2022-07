First lady Carrie Symonds, de enige die Boris Johnson in toom kon houden

‘Carrie Antoinette’, ‘Princess Nut Nut’ of ‘die blonde’. Boris Johnson (58) is weg, en zo ook first lady Carrie Symonds (34) die - ondanks haar bijnamen - meer politiek kompas had dan haar echtgenoot, zo klinkt het.

Behangpapier. Het heeft een stoffig imago, maar niets waar in april vorig jaar meer over gepraat wordt in Groot-Brittannië. Aan de muren van Boris Johnsons flat in Downing Street hangt plots goud. Kostprijs: 840 pond per rol of bijna 1.000 euro. De ambtswoning is geen tuinhuis en nog voor de Britten aan het rekenen slaan, maakt Johnson zelf de som. “De kosten zijn uit de hand gelopen”, vertrouwt hij zijn assistenten toe. “Ze koopt behangpapier van goud voor tienduizenden ponden. Ik kan het me niet veroorloven.” De renovatie wordt een politieke rel: wie betaalt die luxe?

Carrie Symonds, die al snel de bijnaam ‘Carrie Antoinette’ krijgt naar de Franse koningin die wist hoe luxueus te leven, is op dat moment nog Johnsons verloofde. In hun peperduur gerenoveerde flat huppelt de één jaar oude Wilfred Lawrie Nicholas Johnson rond. “Wilfred naar de grootvader van Boris, Lawrie naar mijn grootvader, Nicholas naar Dr. Nick Price en Dr. Nick Hart, de twee artsen die Boris’ leven hebben gered”, verklaart Symons op Instagram. Twee weken voor het wittekopje ter wereld komt, in 2020, ligt haar bijna-man in het ziekenhuis met een ernstige corona-infectie. Het huilen staat haar nader dan het lachen.

Misbruikende taxichauffeur

Maar Carrie - moeder is advocaat, vader een van de oprichters van de krant ‘The Independent’ - is “een sterke”. Ze treedt publiekelijk naar voren als slachtoffer van John Worboys, over de plas bekend als de ‘Black Cab Rapist' die zich aan meer dan 100 vrouwen zou vergrepen hebben. Als hij vervroegd dreigt vrij te komen, staat Carrie op de barricades. Ze overleeft de giftige pers die haar “sexy, slim, ambitieus... en nauwelijks ouder dan Johnsons dochter” noemen, en naar haar verwijzen als “die blonde” voor wie hij z'n vrouw Marina Wheeler, moeder van zijn vier kinderen, zou verlaten hebben. Tegenstanders noemen haar ‘Princess Nut Nut’.

Carrie houdt niet van grote media-optredens. Wanneer Johnson ontslag neemt als premier, staat ze aan de zijlijn, met op haar borst hun dochter Romy. Beeld Photo News

Carrie draagt in volle verkiezingscampagne door weer en wind flyers rond, en is, volgens ingewijden, “de eerste vrouw ooit” die BoJo in evenwicht kan houden. Van haar mag hij z'n gulzige zelf zijn, maar ze heeft ook de brains om hem - in zekere mate - in te tomen. (Een ruzie waarbij de politie in 2019 tussenkomt voor wijn op de zetel daargelaten).

Cummings

Symonds kan meepraten met Johnson en kent de politieke gevoeligheden. Na haar studies al gaat ze aan de slag bij de Conservatieve Partij, op haar 29ste wordt ze Hoofd Communicatie. In het najaar van 2020 zorgt ze er persoonlijk voor dat macho Dominic Cummings, fervent brexiteer en Johnsons adviseur, weggebonjourd wordt. Ze hanteert het politieke kompas dat Johnson volgens velen ontbreekt, en mede dankzij haar neemt hij vaker het woord “klimaat” en “duurzaam” in de mond - op haar eigen trouw draagt ze een gehuurde jurk van amper 50 euro.

In tegenstelling tot haar collega Melania ‘FLOTUS’ Trump, was ‘FLOTUK' geen decoratief aanhangsel. Zelfs al koos ze voor duur behangpapier.

Dilyn, de 16 jaar oude jack russell van het koppel, is er bijna altijd bij. Beeld AFP