Filip Watteeuw en Hafsa El-Bazioui: ‘De Gentenaar heeft een duidelijke keuze: ofwel komt er een stadsbestuur met N-VA, ofwel met Groen’

In 2024 trekt Groen niet met één maar met twee kopfiguren naar de Gentse kiezer. Oudgediende Filip Watteeuw en nieuwkomer Hafsa El-Bazioui moeten de paarse stadslijst van burgemeester Mathias De Clercq het vuur aan de schenen leggen. ‘Wat Gent vooral niet nog eens nodig heeft, is de paarse gezelligheid uit het verleden waarin voor enkelen alles kon.’

De lokale verkiezingen zijn nog meer dan een jaar van ons verwijderd, maar in de Gentse stadscoalitie staan de zenuwen al maandenlang strak gespannen. Sinds Open Vld en Vooruit hun gezamenlijke stadslijst aankondigden, staat Groen geïsoleerd in het stadsbestuur.

Hafsa El-Bazioui (35) en Filip Watteeuw (60), de twee Gentse schepenen (voor Jeugd en Mobiliteit) en toekomstige co-lijsttrekkers, beseffen dat het zo niet verder kan na 2024. “Voortbesturen met de liberalen en socialisten moet zeker kunnen. Maar dan moeten we wel een paar zaken uitspreken zodat we met een schone lei kunnen beginnen.”

Watteeuw: “Het is niet echt makkelijk geweest, nee. Dit was een heel moeilijke legislatuur. Ik denk dat ik daarmee geen geheimen prijsgeef. De schaduw van de verkiezingen hangt al lang over het stadsbestuur. De geruchten over de fusielijst dateren al van november 2021, dat was veel te vroeg om goed te zijn.

“We hebben de voorbije vierenhalf jaar veel kunnen doen. Alleen, dat tikkeltje meer, dat is er niet gekomen. Dat is erg jammer. Wij hebben dat niet zo gewild.”

Het is allemaal de schuld van Mathias De Clercq en Conner Rousseau, de architecten van de stadslijst?

Watteeuw: “Het heeft geen zin om met de vinger te wijzen. We betreuren alleen dat het zo gelopen is. Maar vergeet ook niet dat iedere partij aan het begin zich moest zetten in een nieuwe rol. Open Vld leverde opeens de burgemeester. Groen was voor het eerst de grootste. En Vooruit ging van burgemeesterspartij naar de nummer drie. Dat heeft allemaal meegespeeld.”

Kan Groen in 2024 wel opboksen tegen de stadslijst?

El-Bazioui: “We voelen bij de Gentenaar heel veel enthousiasme en geloof in wat onze partij met de stad aan het doen is. We doen wat we beloven. Er is dus geen reden om zenuwachtig of onzeker te zijn. We hebben een duidelijk profiel. Mensen weten waar we voor staan op vlak van mobiliteit, wonen, onderwijs, en jeugd.

Watteeuw: “We gaan natuurlijk voluit voor een plek in het bestuur. We hebben de voorbije tien jaar getoond dat we kunnen besturen. De Gentenaar heeft een duidelijke keuze: ofwel komt er een stadsbestuur met N-VA, ofwel met Groen.”

U had ooit de uitgesproken ambitie om burgemeester te worden. Die kan u nu wel opbergen.

Watteeuw: “Dat klopt eigenlijk niet. Ik kreeg van een journalist de vraag: wat als ik burgemeester zou worden. Ik heb geantwoord dat ik daar niet bang voor ben. Maar een politieke loopbaan valt of staat voor mij niet met de sjerp. Het is gek hoe er in Vlaanderen opeens overal burgemeestersverkiezingen worden gehouden. Neen, het zijn verkiezingen voor een politiek project. En wij dragen dat met twee uit.”

Jullie gaan als co-lijsttrekkers de campagne in, zonder één uitgesproken kopstuk. Waarom?

El-Bazioui: “Een stad run je nooit alleen. Dat is altijd het werk van een team - al ben ik natuurlijk wel blij het gezicht te kunnen zijn van dat team. In zekere zin is ons gedeeld leiderschap een trendbreuk. We willen tonen dat we de stad op een andere manier willen besturen. Er zijn wel boeiendere thema’s en uitdagingen dan de vraag wie zijn zinnen gezet heeft op de sjerp.”

Watteeuw: “Ik ben ongelooflijk blij met dat gedeeld leiderschap. Ik heb al veel watertjes doorzwommen, maar de samenwerking met Hafsa maakt mij oprecht een beter politicus. Je hebt een andere achtergrond en andere gevoeligheden, dus je let op andere dingen. En wij gunnen elkaar alles. Ik hoop dat Groen de burgemeester levert, dan maakt het mij niet uit wie van ons beiden dat wordt.”

In de peilingen voor de Vlaamse en federale verkiezingen doet Groen het barslecht. Jullie maken je geen zorgen hier in Gent?

El-Bazioui: “We hebben hier altijd een sterke Groen-afdeling gehad. Dus ik voel me alleszins niet aangesproken. Mijn persoonlijke mening is ook dat peilingen altijd een beetje turen is in een glazen bol. De overstap van het nationale naar het lokale niveau door een aantal van onze kopmensen is een positieve keuze. Het valt me op dat er toch erg negatief naar gekeken wordt. Ik begrijp dat niet.

Filip Watteeuw en Hafsa El-Bazioui. ‘De Gentenaar heeft een duidelijke keuze: ofwel komt er een stadsbestuur met N-VA, ofwel met Groen.' Beeld © Stefaan Temmerman

U hebt het onder anderen over Björn Rzoska en Elisabeth Meuleman, die het Vlaams Parlement vaarwel zeggen. Dreigt Groen op Vlaams en federaal niveau niet erg weinig stemmentrekkers over te houden?

El-Bazioui: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de partij nieuwe mensen zal vinden om die lijsten te trekken en te duwen. Trouwens, kijk naar mijn eigen verhaal: ik was in 2018 een nobele onbekende, en nu ben ik schepen en co-lijsttrekker. Het is belangrijk dat partijen zich blijven vernieuwen. Dat zit ook in het DNA van Groen. We zetten in op de combinatie van ervaring en nieuw talent.”

Gent was de stad waar de paarse coalities grote successen vierden. Jullie zijn niet bang voor een pandoering?

Watteeuw: “Wat Gent vooral niet nog eens nodig heeft, is de paarse gezelligheid van vroeger waarin voor enkelen alles kon en oogjes dichtgeknepen werden. Dat heeft de stad geen deugd gedaan. Paars is een project van het verleden. In 2019 haalde Groen in Gent 21 procent, dat maakte ons de grootste partij. Hoe komt dat: we zijn duidelijk in wat we doen, en we doen wat we beloven.”

El-Bazioui: “Ik geloof niet in een stad grijs besturen. Het gaat er niet enkel om de boel bijeen te houden, maar om uitdagingen te durven benoemen en oplossingen te vinden. De belangrijkste uitdaging is de polarisatie in onze samenleving. We moeten echt een zachte stad worden zodat iedereen zich hier thuis kan voelen. Dat betekent: polarisatie tegengaan, mensen verbinden, mensen samenbrengen.

“Je moet voluit durven gaan voor waar je in gelooft. Maar ik merk wel bij andere partijen dat ze bang worden wanneer er weerstand komt.”

Andere partijen zullen zeggen dat Groenen drammerig zijn: ze luisteren enkel naar wat ze zelf willen.

El-Bazioui: “Ik herken mezelf daar totaal niet in. We zijn duidelijk, inderdaad. En we nemen ook veel tijd om aan mensen uit te leggen waarom we bepaalde zaken doen. Maar het is een utopie om te denken dat je een samenleving kan klaarmaken voor de toekomst en tegelijk iedereen blij kan maken. Misschien maakt ons dat kwetsbaar, dat kan.”

Watteeuw: “Ik vind dat een heel vreemde kritiek. Alles wat we de voorbije jaren verwezenlijkt hebben, werd altijd gezamenlijk besloten.”

Over de uitbreiding van de lage-emissiezone zaten Groen en Vooruit nochtans verre van op dezelfde lijn. De socialisten wilden daar niet van weten.

Watteeuw: “De lage-emissiezone, dat gaat over gezondheid. De meest kwetsbare mensen wonen in de wijken met de slechtste luchtkwaliteit. Mogen we daar alsjeblieft nog iets aan doen? En ja, er is natuurlijk zoiets als een bestuursakkoord. Daarin hadden we afgesproken dat de lage-emissiezone in de stad uitgebreid zou worden. Alle partijen hebben dat ondertekend. Tot er een van die partijen terugkrabbelt. Wie is er dan drammerig? Wij hebben gewoon gedaan wat er afgesproken was.”

De kritiek is vaak dat Groen in grootsteden de omwenteling snel wil doorduwen maar vergeet te kijken of de man in de straat wel kan volgen.

El-Bazioui: “Integendeel, het is op vraag van de Gentenaar dat we dat doen. Bij de vorige verkiezingen werd aan de Gentse schoolpoorten maandenlang betoogd voor propere lucht. Dat probleem leeft absoluut. Ik ben weleens benieuwd hoe andere partijen dat dan denken aan te pakken. Ik zie hen vooral aarzelen en hun kar keren.”

Nog een ander vervelend dossier in Gent: de Blaarmeersen. Jaar na jaar duiken daar problemen op in de zomer.

El Bazioui: “Het hoofdprobleem is natuurlijk dat er in heel Vlaanderen te weinig plekken zijn waar je verkoeling kan vinden. Heel veel mensen komen daarvoor naar Gent. Ik wil toch benadrukken: het is in de Blaarmeersen nog nooit zo veilig geweest als vandaag, ondanks wat sommige artikelen in de media lijken te suggereren. We werken nu intensiever met sfeerbeheerders op het terrein, en dat loopt heel erg goed.”

Watteeuw: “Er is geen kookboek voor de perfecte oplossing. Maar voor ons is het wel heel belangrijk dat iedereen welkom is.”

Dat was niet altijd het geval. De stad, met Groen in het bestuur, liet een bordje zetten dat enkel nog mensen uit Oost-Vlaanderen welkom waren. De ondertoon was duidelijk: de ‘bruine jongens’ uit Brussel zijn niet welkom.

El-Bazioui: “Dat raakt mij persoonlijk heel erg, want ik heb thuis evengoed twee ‘bruine jongens’ rondlopen. Ik verafschuw de samenleving waar we op die manier naar mensen kijken.”

Had u zelf het gevoel dat er een bepaalde gemeenschap geviseerd werd?

El-Bazioui: “Heel veel mensen in Vlaanderen hebben het gevoel dat ze er niet bijhoren, en ik denk dat dat gevoel reëel is. Ik vind het vreselijk dat bepaalde politici of partijen dat gevoel bewust voeden en maatregelen voorstellen die mensen uitsluiten. Ik - en mijn partij - zou nooit dingen goedkeuren die indruisen tegen het idee dat iedereen welkom is.”

Op zeker moment controleerde de politie op de treinperrons. Gekleurde jongeren werden er systematisch uitgepikt en op de trein terug naar huis gezet.

Watteeuw: “(snel) En wij hebben meteen duidelijk gemaakt dat we dat niet willen. Dat staat mijlenver van de positieve aanpak die we nu hebben met de sfeerbeheerders. We zien de voorbije weken dat dat echt effect heeft, daar ben ik heel blij om.”

Ondertussen zit de Gentse begroting in vieze papieren. De schuldenlast is torenhoog.

Watteeuw: “Laten we zeggen dat het niet ravissant is. De stad kan nog altijd de rekeningen betalen, maar er is nog budgettaire instabiliteit. De coronacrisis hielp niet, maar eigenlijk is de instabiliteit al in de vorige legislatuur ontstaan. Toen was er nog veel geld, en iedere schepen probeerde zo veel mogelijk geld te krijgen om zo veel mogelijk te realiseren. Maar niemand heeft de nodige systemen gebouwd om reserves aan te leggen. Dat moet anders in het volgende stadsbestuur.”