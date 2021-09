Filip Dewinter (Vlaams Belang) wil omstreden boek met Renaud Camus voorstellen in Vlaams Parlement

Filip Dewinter bereidt een boek voor met Renaud Camus, een Franse schrijver, berucht voor zijn omvolkingstheorie en in het verleden veroordeeld voor racisme. Dewinter wil het boek voorstellen in het Vlaams Parlement, maar dat lijkt op dit moment voorbarig.

In januari verkondigde Filip Dewinter (Vlaams Belang) op Twitter dat hij samen met Renaud Camus werkt aan een boek met de titel Omvolking. De Fransman is bekend van zijn boek Le grand remplacement en zijn omvolkingstheorie, die stelt dat zwarte mensen en/of moslims de oorspronkelijke witte bevolking en haar beschaving verdringen en bedreigen.

In 2019 bleek hoe populair zijn theorie was binnen gewelddadig extreemrechts. Zowel de terrorist achter de dodelijke aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch als die in de Texaanse grensstad El Paso en die in Poway verwezen er expliciet naar.

Binnen enkele maanden zijn het presidentsverkiezingen in Frankrijk. Een van de mogelijke kandidaten voor Les Républicains, Éric Ciotti, gebruikt de theorie van Camus alvast in zijn campagne. Ook Eric Zemmour, officieel geen kandidaat, weet dankzij een eigen boek de debatten in de richting van geestesgenoot Camus te sturen.

In juni herhaalde Dewinter zijn boekproject nogmaals in het Vlaams Parlement, nota bene in een zitting over de voortvluchtige rechtsextremist Jürgen Conings. Dewinter meldde toen dat hij het boek na de zomer wil voorstellen in datzelfde parlement.

De Franse schrijver Renaud Camus werd veroordeeld voor ‘aanzetten tot haat of racistisch geweld’, nadat hij moslims had voorgesteld 'als binnenvallende strijders met als enig doel de vernietiging en vervanging van het Franse volk en zijn beschaving door de islam'. Beeld ISOPIX

“Het lijkt me logisch dat ik het boek voorstel in aanwezigheid van Camus,” zei Dewinter drie maanden later, “al heb ik nog geen zaal aangevraagd bij het Vlaams Parlement.”

Volgens Dewinter is het boek nog niet klaar, maar mogen we het ergens voor kerst verwachten. Het zal een lijvige inleiding bevatten van de Vlaams Belang-politicus, met een politieke interpretatie ‘à la Zemmour’.

Daarna volgt een vertaling van het boek van Camus, dat Dewinter wil herschrijven in interviewvorm. Hij is daarvoor deze zomer enkele dagen naar het kasteel van Camus in Frankrijk getrokken. “Camus zal coauteur zijn.”

Wanneer we Camus vragen of hij aanwezig zal zijn op hun boekpresentatie, blijkt dat de Franse auteur het enigszins anders ziet. “Dat is niet wat we hebben afgesproken. Ik ben enkel akkoord gegaan met een vertaling”, zegt Camus. “Als hij mijn boek wil herschrijven, dan is het zonder mij.”

Dewinter geeft toe dat er aanvankelijk sprake was van een letterlijke vertaling. “We gaan nog wel zien, we zijn daar nog niet mee klaar.”

Camus is in 2014 veroordeeld voor ‘aanzetten tot haat of racistisch geweld’, nadat hij enkele jaren eerder tijdens een conferentie moslims had voorgesteld “als binnenvallende strijders met als enig doel de vernietiging en vervanging van het Franse volk en zijn beschaving door de islam”.

Recent is Camus opnieuw vervolgd voor een racistische tweet, maar daarvoor is hij in februari vrijgesproken. Het Franse parket gaat in beroep.