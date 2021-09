Federale regering blijft kibbelen over verlenging corona-steunmaatregelen

Vanaf 1 oktober vallen de laatste economische restricties weg, bevestigde het Overlegcomité vrijdag. De dancings en discotheken kunnen als laatste de deuren weer openen, met gebruik van het Covid Safe Ticket. Maar wat met de economische steunmaatregelen, zoals tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht? Ook die lopen normaal gezien op 1 oktober af, al wil de federale regering die nog beperkt verlengen. Probleem: binnen de Vivaldi-regering komen ze maar niet tot een akkoord.

Pierre-Yves Dermagne (PS), als minister van Werk bevoegd voor de tijdelijke werkloosheid, legde al begin september een voorstel op tafel. Zonder succes. Ook een nieuwe poging om eruit te geraken vorige vrijdag leidde tot niets. CD&V en Open Vld zijn beducht voor de extra kosten voor de schatkist. De linkse partijen, met de PS op kop, willen wat meer respijt.

De Vlaamse steunmaatregelen worden eind deze maand beëindigd, en ook de verlaagde btw van 6 procent in de horeca verdwijnt, kondigde CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem aan. Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, is er nu stilaan consensus dat die nog even wordt voortgezet. De vraag is in welke vorm.

Er liggen nu twee opties op tafel: ofwel wordt de tijdelijke werkloosheid eind oktober afgevoerd, ofwel blijft ze tot eind dit jaar bestaan, maar dan alleen voor specifieke sectoren, zoals de reis- en evenementensector. Het systeem tot eind dit jaar overeind houden zou de overheid 32 miljoen euro kosten. Daar dringt de PS op aan, met een advies van de sociale partners in de hand. Het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid daalt al maanden gestaag, toch zaten er in juli nog altijd 150.000 mensen in het systeem.

Deadline nadert

Een gelijksoortige discussie tekent zich af voor het overbruggingsrecht, de steun die zelfstandigen krijgen bij een verplichte sluiting of groot inkomensverlies. Er komt een verlenging, maar hoe genereus zal die zijn? Sinds een jaar verdubbelde de regering die premie automatisch bij een sluiting, nu vallen alle premies terug op het normale niveau. De vraag is wanneer een zelfstandige nog recht heeft op ondersteuning. Bij een omzetverlies van 40, 50 of 65 procent? Daarover bestaat nog discussie. De potentiële kosten lopen op tot 35 miljoen euro.

Terwijl over die twee maatregelen een compromis mogelijk lijkt, loopt het helemaal strop omdat de PS ook vraagt twee sociale maatregelen te verlengen. Sinds de start van de coronacrisis dalen de werkloosheidsuitkeringen niet langer in de tijd, en sinds de zomer van 2020 krijgen onder meer leefloners maandelijks een coronapremie van 50 euro. De PS is ervan overtuigd dat de sociale impact van een crisis altijd nog even doorwerkt, ook al is het economische herstel ingezet. Voor CD&V en liberalen waren dit noodmaatregelen die alleen te verantwoorden waren toen de crisis nog acuut was.

Verschillende regeringstoppers dringen erop aan begin deze week de knoop eindelijk door te hakken, aangezien de deadline van 1 oktober steeds dichterbij komt. Bovendien wordt vergaderen eind van de week lastig: premier Alexander De Croo (Open Vld) zit van woensdag tot zaterdag in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De hele discussie over de steunmaatregelen tekent zich af tegen de begrotingsonderhandelingen die stilaan op gang komen. De Croo is al onder de waterlijn bezig met één-op-ééncontacten met de vicepremiers. Later deze week komt ook het Monitoringcomité, een groep topambtenaren, met nieuwe cijfers over hoe groot het gat in de begroting exact is.

Ook daar snijdt dezelfde sociaal-economische breuklijn de regering in tweeën. De liberalen en CD&V dringen erop aan de cijfers op orde te zetten. Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) had het over een inspanning van 3 miljard. Maar de PS is er als de dood voor om nu al de broekriem aan te halen en wil 2022 vooral als overgangsjaar beschouwen.