Ex-gouverneur van New York Andrew Cuomo ontloopt ook in Albany vervolging

David Soares - de districtsadvocaat van Albany, New York - zegt dinsdag in een verklaring dat de klacht van Cuomo’s voormalige assistente Brittany Commisso onderzocht is en dat hij haar “coöperatief en geloofwaardig” vond. Maar volgens Soares is er niet genoeg bewijs om de beschuldiging in de rechtbank te staven. “Ik, net als de meeste New Yorkers, blijf diep verontrust door de beschuldigingen,” zei hij nog. “Dergelijk gedrag hoort niet thuis in de overheid of op welke werkplek dan ook.”

Vorige week raakte ook al bekend dat de voormalige gouverneur van New York niet vervolgd zal worden voor de beschuldigingen van seksueel misbruik bij vrouwen in Westchester en Nassau.

Tegen Cuomo lopen momenteel meerdere zaken. Die zijn gestart nadat procureur-generaal Letitia James van New York in augustus een rapport had uitgebracht dat concludeerde dat hij elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden. Het rapport kostte Cuomo zijn job. Hij heeft de beschuldigingen steeds krachtig ontkend en beweert nog altijd dat hij het slachtoffer was van een politieke vendetta.