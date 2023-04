Europese, federale en Vlaamse verkiezingen allicht op zondag 9 juni 2024, tot ongenoegen van studenten

Welke verkiezingen zijn er volgend jaar?

• De Europese verkiezingen vinden om de vijf jaar plaats, en na 26 mei 2019 is het dus in het voorjaar van 2024 opnieuw zover, voor de tiende keer.

• De regionale verkiezingen voor onder andere het Vlaams Parlement vinden volgens de Grondwet altijd plaats op dezelfde dag als de Europese, dus ook volgend jaar.

• Sinds 2014 is de legislatuur van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers verlengd van vier naar vijf jaar, en vinden ook die verkiezingen dus op dezelfde dag plaats (indien de regering niet vroegtijdig zou vallen). De Senaat wordt niet meer rechtstreeks verkozen.

• 2024 wordt de eerste keer dat er in hetzelfde jaar ook nog eens lokale verkiezingen voor gemeente- en provincieraden plaatsvinden: die zijn wel voor het najaar, in oktober.

Wat wordt de exacte verkiezingsdatum?

De Europese verkiezingen vallen altijd binnen een periode van vier dagen van donderdag tot en met zondag, zodat elk land zijn traditie kan aanhouden. De meeste lidstaten organiseren, net als België, de verkiezing op zondag. Nederland kiest traditioneel bijvoorbeeld voor een weekdag en houdt de verkiezing op donderdag.

Principieel vinden de verkiezingen plaats in dezelfde periode als de eerste Europese verkiezingen van 1979, die tussen 7 en 10 juni werden georganiseerd. Voor 2024 zou dat dan 6 tot en met 9 juni zijn.

Helemaal zeker is dat echter nog niet, gezien de lidstaten de datum om praktische redenen met enkele weken vooruit of achteruit mogen schuiven. Die beslissing moeten de 27 dan wel unaniem nemen na beraadslaging met het Parlement. Dat zou meer voelen voor de datum van 26 mei, net als vijf jaar geleden, maar daar is geen eensgezindheid over.

Geraken de lidstaten er niet uit, dan blijft 9 juni als enige mogelijkheid over. Onder andere Duitsland zou voorstander zijn, net als België dat zo lang mogelijk zou willen profiteren van het Belgische EU-voorzitterschap in het eerste half jaar van 2024. De definitieve datum wordt volgende week vastgelegd door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie.

Minder tevreden over 9 juni zijn de studenten en scholieren: de verkiezingen zouden pal in de examenperiode vallen. “Pal tijdens de examens van duizenden (Europese) jongeren. Wie zegt dat politiek ook jongeren aangaat, moet consequent zijn”, zo reageert Julien De Wit, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten op Twitter.

Wie moet of mag er stemmen?

Voor het eerst mogen in ons land ook de 16- en 17-jarigen hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen, al is dat voor hen niet verplicht. Wie als minderjarige wil stemmen, moet zich op voorhand registreren, wat vanaf 1 mei 2023 zal kunnen.

De andere verkiezingen zijn voorbehouden voor meerderjarigen, en voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen geldt er voor hen wel een opkomstplicht: iedereen wordt geacht zich naar het stembureau te begeven en zich even achter het gordijn te verstoppen. Stemplicht is er niet: u mag gerust een ongeldige en blanco stem uitbrengen.

De lokale verkiezingen vinden volgend najaar daarentegen voor de eerste keer ooit in Vlaanderen zonder stemplicht plaats. Ook daar gaan er trouwens stemmen op om de leeftijd te verlagen naar 16 jaar. Onder andere Vooruit pleit daarvoor.

Wie mogen we kiezen?

Nog een primeur: door de brexit daalt voor het eerst in de geschiedenis het aantal verkiesbare zitjes in het Europees Parlement, van 751 naar 705. Belgische Europarlementsleden mogen er daarvan 21 innemen, die over drie kiescolleges te verdelen zijn: het Nederlandstalige kiescollege (12 zetels), het Franstalige (8 zetels) en het Duitstalige (1 zetel). Inwoners van Brussel en de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond de hoofdstad mogen kiezen tussen de Nederlandstalige en de Franstalige lijst.

In de Kamer worden 150 zetels verdeeld, waarvan 87 in Vlaanderen, 48 in Wallonië en 15 in Brussel. In het Vlaams Parlement vallen 124 zetels te rapen: 33 in Antwerpen, 27 in Oost-Vlaanderen, 22 in West-Vlaanderen, 20 in Vlaams-Brabant, 16 in Limburg en 6 in Brussel.