Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli (65) overleden

“De Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is op 11 januari om 01.15 uur overleden in Aviano, Italië, waar hij opgenomen was in het ziekenhuis. De datum en de locatie van zijn begrafenis zullen in de komende uren gecommuniceerd worden”, klonk het in een tweet.

Sassoli werd 65 jaar. Hij lag al sinds 26 december in het ziekenhuis. Sassoli, journalist van opleiding, werd in 2009 verkozen in het Europees Parlement. In 2019 werd hij voorzitter.

Eerdere ziekenhuisopname

In september vorig jaar werd Sassoli al eens in het ziekenhuis opgenomen. Hij kampte toen met een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte. Na twee maanden keerde Sassoli terug naar Brussel, maar hij leek echter nog niet helemaal de oude te zijn.

Volgende week zou de plenaire vergadering van het Europees Parlement sowieso al een nieuwe voorzitter hebben gekozen. Sassoli zou daarbij geen kandidaat zijn geweest om zichzelf op te volgen. Of die verkiezing doorgaat is momenteel nog onduidelijk. De Maltese Roberta Metsola wordt gezien als de belangrijkste kanshebster om de volgende Europese Parlementsvoorzitter te worden.