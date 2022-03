Podcast Lopende zaken (57 min)

▶ Europa staat voor drastische keuzes: ‘België kan bijna niet anders dan de kernuitstap uitstellen’

De kerncentrale in Doel. Beeld Wouter Van Vooren

Meer dan een miljoen Oekraïners is op de vlucht. De bereidheid om hen op te vangen is groot, maar er is ook kritiek. Die is er ook op de bijdrage van ons land voor het Oekraïense leger. En wat heeft een conflict in Oost-Europa te maken met de Belgische kernuitstap? Heel veel, zo blijkt.