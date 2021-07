Nieuws Politiek

Europa krijgt superagentschap tegen crimineel geld

Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Beeld BELGA

Europa krijgt een centrale anti-witwas autoriteit. De oprichting van dit bureau met 250 financieel specialisten moet de kroon zijn op een pakket ‘ambitieuze’ maatregelen van de Europese Commissie tegen het binnensluizen van crimineel geld in de legale economie, ook als het gaat om digitale valuta als de Bitcoin. In welk land de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in 2023 wordt gevestigd is nog niet bekend.