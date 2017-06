Eric Van Rompuy (CD&V) brandt PVDA-programma af: "Erg dat jullie nog niet ontmaskerd worden"

Van Rompuy waarschuwde onder meer voor de plannen van de PVDA om de banksector te nationaliseren, wat ertoe zal leiden dat de schuld zal exploderen. De voorstellen van de 'communisten' omschreef hij als "links-populistisch", die de grote internationale groepen die in België actief zijn het land uit zullen jagen. "Ik vind het zeer erg dat jullie in de publieke opinie niet ontmaskerd worden", aldus de CD&V'er, die nog hekelde dat de andere linkse partijen zwijgen.

Share 'Ik vind het zeer erg dat jullie in de publieke opinie niet ontmaskerd worden'

Maar voor PVDA'er Van Hees is het voorstel om de banksector te nationaliseren helemaal niet ongeloofwaardig. De Belgische spaarders konden gedurende 130 jaar terecht bij twee openbare banken: de ASLK, geprivatiseerd en in 1999 gefusioneerd met Fortis, en het Gemeentekrediet, later Dexia en sinds 1999 beursgenoteerd. "Het heeft na hun privatisering geen tien jaar geduurd voor ze failliet waren", zei Van Hees. "We pleiten voor een staatsbank die niet gefocust is op eigen profijt, maar handelt in het belang van de Belgische economie."