Er zit een akelig kantje aan het Conner-socialisme: wantrouwen

Met lef zet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de sociaaldemocratie in Vlaanderen naar zijn autoritaire hand. Er loopt een rode draad door zijn ideeën, maar er is ook een schaduwzijde.

Wie geschokt is dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in zijn plannen voor kinderwelzijn ook het Groeipakket − het ‘kindergeld’, zeg maar − viseert, heeft een kort geheugen. “In het beste land ter wereld is geen kinderarmoede. En als gij vindt dat we daarvoor het kindergeld moeten afschaffen, en we dat geld beter rechtstreeks investeren in onderwijs, betaalbare kinderopvang en gezonde maaltijden op school, dan willen wij daar met u over spreken”, zei Rousseau twee jaar geleden al op het ‘stichtingscongres’ van de tot ‘beweging’ Vooruit omgevormde partij sp.a. Ook dat was toen slechts een doorslagje van ideeën die hij al van bij de aanvang van zijn partijleiderschap formuleerde, bijvoorbeeld in zijn biografische boekje T.

Rousseau en de partij hebben intussen nagedacht en blijven bij hun overtuiging: als de kinderbijslag de kinderarmoede niet wegwerkt, moet die kinderbijslag worden aangepast. ‘Weg’ moet het Groeipakket niet meer, maar de beoogde hervorming is niet gering. Het basisbedrag wordt niet verhoogd, toeslagen en indexering zijn er alleen voor gezinnen met een lager inkomen of kinderen met speciale noden. De besparing die dat oplevert (naar schatting een half miljard), wordt onder meer geïnvesteerd in veralgemeende en later verplichte kinderopvang, goedkope/gratis schoolmaaltijden en een maximumfactuur in het secundair onderwijs.

Dat uitgerekend een socialist de schaar zet in de kinderbijslag − toch een historische bouwsteen van de sociale zekerheid − kan verbazen. Zelf ziet Rousseau het als een voorbeeld van zijn pragmatisme: als het niet werkt, moet het anders. Alleen: de stelling dat kinderbijslag ‘niet werkt’ tegen kinderarmoede, klopt niet. Het huidige Groeipakket reduceert de potentiële kinderarmoede in Vlaanderen wel degelijk met 53 procent, zo tonen cijfers van hoogleraar sociaal beleid Wim Van Lancker (KU Leuven). Alleen de toeslagen nog indexeren, zoals Vooruit voorstelt, verbetert de zaak niet. Als het basisbedrag minder waard blijft (na inflatie), zakt logischerwijs ook de waarde van het geïndexeerde bedrag. Om de kinderbijslag effectiever te maken, zou het totaalbedrag omhoog moeten, niet omlaag.

Dit is geen uitschuiver. Vernuftig strooit Rousseau momenteel de ideeën rond die de basis moeten gaan vormen van het inhoudelijke congres volgende maand. Ophef verzekerd, maar als het stof is gaan liggen, worden de contouren van het vernieuwde Vooruit wel helder. Dat niemand zich mispakt aan de toon en taal: Conner Rousseau weet zeer goed waar hij met zijn partij naartoe wil. Alle nieuwerwetse pr-praatjes terzijde stuurt hij Vooruit weer op een klassiek sociaaldemocratisch pad, met focus op sociaal-economische kernthema’s in een wat behoudsgezindere culturele omlijsting.

Rousseau in gesprek met Frank Vandenbroucke. De jonge voorzitter sluit met zijn basisbaan-idee aan bij diens hardere lijn. Beeld BELGA

Neem de basisbaan, het idee waarmee Rousseau voor 1 mei feestelijk uitpakte. Ook dat voorstel kreeg kritiek van de andere linkse partijen, inclusief de PS − en lof van de rechtse. Omdat het in zijn uiterste consequentie − verplichte baan weigeren is werkloosheidsvergoeding verliezen − neerkomt op een beperking van de werkloosheid in de tijd. In wezen is het een typisch sociaaldemocratisch idee. Een genereuze sociale bescherming die gestut wordt door bijdragen van ieder naar eigen vermogen is de kerngedachte van de sociaaldemocratie.

Anders gezegd: wie kan werken, moet werken. Of zoals de vroegere voorzitter van de Nederlandse PvdA Ruud Koole het definieerde in De ideologie van de sociaaldemocratie (2004): ‘Rechten én plichten. Bij goede en toegankelijke publieke voorzieningen kan er ook met reden iets worden teruggevraagd. Van mensen mag bijvoorbeeld worden gevraagd dat zij zich tot het uiterste inspannen om in het arbeidsproces te participeren.’

Rousseau sluit met zijn basisbaan aan bij sociaaldemocraten van het strengere type zoals Frank Vandenbroucke, die in het paars-groene tijdperk aan het begin van de eeuw de ‘actieve welvaartsstaat’ muntte. Historisch detail: dat leidde ook toen al tot hoogoplopende wrevel bij de PS, die de ‘te rechtse’ Vandenbroucke uiteindelijk uit de regering-Verhofstadt II wist te manoeuvreren. En ook al is het een taboe op links: met een omzwachtelde beperking van de werkloosheid zal Vooruit een groot deel van het kiespubliek van arbeiders en andere middenklassers heus niet erg voor het hoofd stoten.

Wantrouwen

Het is een andere rode draad door het discours van Rousseau die meer aandacht verdient. Er zit een naar kantje aan het Conner-socialisme: wantrouwen. Vele voorstellen van het nieuwe Vooruit baden in een diep wantrouwen in de individuele mens. Ze komen neer op het doorschuiven van individuele rechten en vrijheden naar het collectief van de staat, die het altijd beter schijnt te weten dan de mens zelf. Collectivisme is geen nieuwigheid in het socialistische denken, maar Rousseau gaat er wel erg ver in.

Dat lijkt opnieuw geen toeval te zijn. De hervorming van de kinderbijslag is eigenlijk een besparing op een persoonlijke premie omdat de staat die middelen doelmatiger zou besteden, bijvoorbeeld aan armoedebestrijding. De verlangde verplichte kinderopvang is een forse inbreuk op het recht van een gezin om leven en opvoeding zelf in te richten. En in Het Nieuwsblad illustreerde Rousseau de nood aan een verplichte basisbaan met het voorbeeld van een huisvrouw die verkiest voor het gezin te zorgen. Armoede die geconcentreerd zit in werkarme huishoudens is een probleem, maar moet je daarom moeders gaan, welja, verbieden thuis te blijven? Zelfs het ‘pragmatische’ ideetje om het lerarentekort te bestrijden door studierichtingen te ‘poolen’ over de grenzen van de schoolnetten heen, zou je kunnen zien als een sluwe manier om de vrijheid van onderwijskeuze te beknotten.

Telkens weer dient in het Conner-socialisme de individuele vrijheid gewantrouwd en ingeperkt te worden ten voordele van de staat. Denk aan de CST-coronapas, waaraan Vooruit het hardst vasthield, ook toen bleek dat die zijn doel compleet miste. Beeld BELGA

Telkens weer dient de individuele vrijheid gewantrouwd en ingeperkt te worden ten voordele van de staat. Verontrustender is dat Rousseau die politiek van wantrouwen ook doortrekt naar ethische kwesties. Uit het coronatijdperk herinneren we ons dat Vooruit en zijn voorzitter het hardst vasthielden aan de CST-coronapas, ook toen bleek dat die zijn doel compleet miste.

Rousseau liep ook voorop in het streven naar verplichte vaccinatie, alweer een fundamentele ingreep in de vrije zelfbeschikking. Bij Rousseau heiligt het collectief telkens weer de middelen. Denk ook aan zijn oudere ideetjes om drugsverslaafde vrouwen het recht op moederschap te ontzeggen, om ouders die onvoldoende Nederlands leren een boete te geven of om jonge moslima’s op school te verbieden een hoofddoek te dragen (dat idee is inmiddels herroepen).

Snaveltjes toe

Toegegeven, zonder taboes detecteert de Vooruit-kopman maatschappelijke problemen, maar zijn oplossing is telkens een stevige vrijheidsbeperking. Dat heet paternalisme, en in de mate dat Rousseau opvallend vaak vrouwen viseert (de huismoeder, de moslima, de verslaafde moeder, ...) is het er zelfs een behoorlijk stereotiep mannelijke variant van. Daarmee trekt hij zijn neiging tot sociaal-conservatisme ver door. Het is de vraag of in die hoek voor een linkse partij strategisch veel winst te rapen valt.

Minstens even opmerkelijk als de voorstellen is de geruisloosheid waarmee ze passeren. Politieke concurrenten en vakbonden maken zich druk, maar bij Vooruit zelf valt geen kritisch woord te horen. Zozeer lijken de tot voor enkele jaren zieltogende Vlaamse socialisten hun lot verbonden te hebben aan hun razend populaire kopman. “Conner heeft de partij een elektroshock durven te geven en daarvoor verdient hij alle krediet”, zei federaal minister Caroline Gennez daar vorige week nog over in deze krant.

En dus blijven alle snaveltjes toe, ook als de voorzitter de grens van de eigen ideologische ruimte opzoekt. Het lijkt erop dat de voorzitter zelf dat helemaal prima vindt.