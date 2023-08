‘Er is totaal geen schuldinzicht’: ook nu klacht tegen Assita Kanko geseponeerd werd, blijft de wrevel bij haar oud-medewerkers

Een comité van het Europees Parlement klasseerde de klacht wegens intimidatie tegen N-VA’ster Assita Kanko. Maar voor oud-medewerkers blijft Team Assita een gekkenhuis. ‘Ze doet nu alsof alles normaal was, maar dat was niet zo.’

“Geen sprake van intimidatie”, zo kopte het persbericht dat Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) afgelopen vrijdag de wereld instuurde. Twee maanden nadat ze zelf bekend maakte dat een oud-medewerker een klacht wegens intimidatie had ingediend, werd het dossier geseponeerd. “Ik ben zeer verheugd dat na dit maandenlange en zeer grondige onderzoek mijn naam hiermee eindelijk gezuiverd is”, aldus Kanko.

Die samenvatting staat in schril contrast met de getuigenissen die naar boven kwamen toen de klacht wereldkundig werd gemaakt. In vier jaar tijd passeerden er maar liefst dertien medewerkers op Kanko’s bureau - een parlementslid heeft normaliter tot drie medewerkers op hetzelfde moment. Gemiddeld trok er dus bijna ieder kwartaal eentje de deur achter zich dicht. “Dan weet je al genoeg”, zegt een N-VA’er. Een opvallend groot deel van die medewerkers deelde dezelfde ervaring als de indiener van de klacht: in Team Assita heb je stalen zenuwen nodig.

De oud-medewerker achter de klacht reageert dan ook verbaasd op de conclusies van het onderzoek. Volgens hem komt een en ander neer op ‘woord tegen woord’: niet alles wat gebeurd is tussen hem en Kanko valt te bewijzen. “Je loopt nu eenmaal niet rond met een recorder op zak.”

Zo haalde hij tegenover het onderzoekscomité de anekdote aan waarbij hij in een voor hem onbekend gebouw bliksemsnel een uitweg moest zoeken met zo weinig mogelijk trappen, omdat Kanko besefte dat ze hakken aan had. Daar had de medewerker natuurlijk geen schriftelijk bewijs van, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is, zoals het rapport lijkt te besluiten.

Hij wijst ook op snoeiharde kritiek van Kanko: de partij zou zich volgens haar afgevraagd hebben waar hij zich eigenlijk mee bezig hield. In realiteit werd hij zowel bij N-VA als in het parlement gezien als een talent, een jonge kerel die wist waar de klepel hing. Maar ook dat valt naderhand allemaal moeilijk te bewijzen.

Kanko krijgt van het onderzoekende comité de aanbeveling een cursus te volgen rond organisatie en management van de werkomgeving. Beeld Hans Lucas via AFP

Kanko zelf wil niet meer op de zaak terugkomen. “De klacht is ongegrond verklaard. Alles wat ik erover te zeggen heb, staat in het persbericht”, reageert ze. Ook op de vraag of ze aanpassingen heeft doorgevoerd op de werkplaats, wil ze geen verdere commentaar kwijt.

Dat haar naam gezuiverd is door het comité dat de zaak onderzocht, lijkt alleszins een vrije interpretatie van de waarheid. Want in het rapport wordt ook aangehaald dat er duidelijk problemen waren met de organisatie van de cel rond Kanko. De N-VA’ster krijgt de aanbeveling een cursus te volgen rond organisatie en management van de werkomgeving.

“Assita heeft die seponering aangehaald om te doen alsof er helemaal niks aan de hand was”, reageert een oud-medewerker die zich moeiteloos kan vinden in de beschuldigingen in de klacht: “gekke toestanden”, “waanzin” en “divagedrag”. De eisen die Kanko aan haar medewerkers stelde, waren ook volgens deze voormalige medewerker verre van normaal. Een van de vroegere assistenten kwam naar verluidt een tijdlang iedere avond huilend thuis.

“Er is totaal geen schuldinzicht. Ze doet alsof alles normaal was, maar dat was niet zo. Heel wat mensen hebben dezelfde ervaring met haar. Die klacht was maar één element. Er stonden blijkbaar veel mensen klaar die maar een klein duwtje nodig hadden om het potje open te trekken. Ik viel van mijn stoel dat het er zo veel waren.”

Radiostilte

Opvallend is in ieder geval de radiostilte bij N-VA. Zowel toen de klacht bekend raakte als toen bleek dat de zaak zonder gevolg geklasseerd werd, bleef de partij op de achtergrond. Dat is erg onkarakteristiek voor N-VA, die er net om bekend staat frontaal in de aanval te gaan wanneer een belangrijk gezicht zoals Kanko onterecht beschuldigd wordt.

Die stilte valt volgens insiders makkelijk te verklaren: N-VA weet dat die beschuldigingen niet onterecht zijn. De partijtop werd al lang geleden op de hoogte gebracht van de problemen. Maar Kanko is nu eenmaal een stemmentrekker, en dat zorgde er mee voor dat de zaak op zijn beloop gelaten werd. Ook nu zal het wellicht allemaal een stille dood sterven, zegt een N-VA’er. “Stemmenkanon, allemaal goed en wel. Maar als het ene na het andere sterke personeelslid wordt uitgemolken en met een degout vertrekt, wat is er dan belangrijker?”

Binnen de partij wordt aangehaald dat de klacht wellicht een wake-upcall was. Kanko is de dans ontsprongen, maar weet ook dat het zo niet kan blijven duren. En het moet vastgesteld worden dat de zaken wel degelijk veranderd zijn, klinkt het intern.

De indiener van de klacht zegt ongeacht het resultaat opgelucht te zijn. “Ze kwam er al jaren mee weg, geen haan die ernaar kraaide. Maar mijn actie heeft duidelijk iets aan het rollen gebracht. Ik kijk er niet met wrok op terug dat de klacht geseponeerd is.”