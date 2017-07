Enkelband wordt mogelijk vanaf 12 jaar, "maar is niet meer van deze tijd"

Het is de N-VA, de grootste partij in de Vlaamse ­coalitie, die al maanden sneller en gerichter wil optreden tegen jonge delinquenten. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor jeugdsanctierecht. N-VA krijgt nu haar zin van de coalitiepartners.

Jongeren die een ernstig misdrijf begaan krijgen soms huisarrest, waarbij de lokale politie met een patrouille langsgaat om na te gaan of de jongere wel degelijk thuis is. Elektronisch toezicht met een enkelband moet deze opdracht een stuk gemakkelijk maken. Tot nu toe was dat niet mogelijk. Voortaan wel.