Enfant terrible en ‘Poetins man in Berlijn’ bezorgt Duitse regering kopzorgen

Oud-bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) wordt er niet populairder op in Duitsland. De oud-bondskanselier is al jaren een goede vriend van Vladimir Poetin en lobbyist voor de Duits-Russische Nord Stream 2-pijplijn. Nu wil zijn partij hem zijn auto met chauffeur en kantoor in de Bondsdag afpakken.

Dinsdag 22 februari 2022 was een beladen dag voor oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Niet omdat hij voor de zesde keer trouwde – Schröder is nog altijd bij zijn vijfde vrouw. Nee, de Duitse regering besloot na jaren van strijd – tot Amerikaanse sancties op Duitse bedrijven aan toe – en de Oekraïnecrisis dan toch de omstreden Russisch-Duitse gaspijpleiding Nordstream 2 in de ijskast te zetten. Ondanks Schröders jarenlange inspanningen ervoor.

Gerhard Schröder, behalve oud-bondskanselier namens de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SDP) ook levensgenieter, grootverdiener en een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin, is het enfant terrible van politiek Berlijn. Als voorzitter van de raad van toezicht van het consortium Nordstream AG verdedigt hij al sinds eind 2005 de Russische gasbelangen in zijn thuisland. ‘Poetins man in Duitsland’, noemde de Süddeutsche Zeitung hem deze maand.

Lang was dat, hoewel genant, vooral een ergernis voor de regering in Berlijn. Maar toen de Oekraïnecrisis de afgelopen maanden de spanningen rond Nordstream 2 opnieuw naar het kookpunt bracht, zorgde de kwestie-Schröder in Duitsland wederom voor krantenkoppen.

Nordstream 2 is een 1.234 kilometer lange gaspijpleiding van de Russische kust nabij St.-Petersburg naar het Duitse plaatsje Lubmin aan de Oostzee. De pijpleiding verdubbelt de capaciteit van directe Russische aardgastransporten naar Duitsland. Aan Nordstream 2 is vijf jaar gebouwd. De kosten: 9,5 miljard euro, waarvan de helft voor rekening van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. De pijplijn is af, maar wachtte nog op goedkeuring van de Duitse en Europese autoriteiten.

In dienst van de agressor

De VS zijn al jaren mordicus tegen het project, en kondigden eind 2019 zelfs sancties af tegen betrokken Europese bedrijven. In hun ogen krijgt Rusland zo te veel invloed op de Europese gasvoorziening, wat het ooit als wapen kan inzetten. Ook maken Nordstream 1 en 2 het bestaande gasnetwerk vrijwel overbodig. Uitgerekend Oekraïne zou daardoor een fortuin aan transportinkomsten kwijtraken.

Oud-bondskanselier Gerhard Schröder (L) met de Russische president Vladimir Poetin in 2011. Beeld Getty Images

Toen Russische legers de afgelopen weken positie innamen aan de Oekraïense grenzen, werd Schröder in rap tempo gepromoveerd van ergernis naar serieus probleem. Terwijl de westerse bondgenoten menen dat Russische agressie ten grondslag lag aan de oorlogsdreiging, sprak Schröder in zijn podcast Die Agenda de hoop uit dat Oekraïners eindelijk eens zouden ophouden met dat Säbelrasseln (‘wapengekletter’).

Dat bleek de druppel: het ontketende een storm van kritiek van Duitse media. ‘In een zaak van oorlog en vrede staat Schröder in dienst van de agressor’, kopte de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De Süddeutsche: ‘Schröder is Poetins politieke wapenmeester.’ Begin februari bleek dat Schröder naast zijn functie bij Nordstream 2 en hoofd van de raad van toezicht van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, ook nog kandidaat was voor de raad van toezicht van Gazprom. ‘Dichter bij het Kremlin kan nauwelijks’, schreef de Süddeutsche.

De vraag die rest: wat kan de regering eraan doen? Schröder is immers een privépersoon.

Nooit een Transatlantiker

Geld en status spelen ontegenzeggelijk een rol voor Schröder. Volgens Duitse media verdient de oud-kanselier met zijn toezichtsactiviteiten ergens tussen de 600.000 en meer dan 1 miljoen per jaar. Schröder is naar verluidt al twintig jaar goed bevriend met Poetin, wat in beeld werd vereeuwigd toen hij op zijn 70ste verjaardag de Russische president in de armen sloot.

Schröder (R) en Poetin (M) met de Franse oud-president Jacques Chirac in 2004 in de Russische stad Sotsji. Beeld EPA

Maar Schröder is ook een exponent van de Duitse geschiedenis. Afkomstig uit een SPD-vleugel die altijd al minstens zo wantrouwig tegenover de VS heeft gestaan als tegenover de Russen, draaide Schröder tijdens zijn kanselierschap verder naar het oosten. In de woorden van de Süddeutsche: Schröder, die Duitsland leidde van 1998 tot 2005, was nooit een Transatlantiker.

Zijn ervaringen met George W. Bush’ regering en de ‘deels leugenachtige’ politiek met betrekking tot de Irakoorlog hebben zijn wantrouwen versterkt. Zeker in de laatste jaren van zijn kanselierschap reisde Schröder vaak naar China, onder meer omdat hij daar kansen zag voor de Duitse auto-industrie. Wat Rusland betreft gelooft Schröder bovenal in samenwerking, conform het principe dat Europese veiligheid alleen mét Rusland kan worden bereikt.

Privileges afpakken

Vanuit de CDU gaan stemmen op om Schröder zijn privileges als oud-kanselier af te pakken, nadat ook de invloedrijke Bond van Belastingbetalers Schröder begin februari daartoe opriep. Ook binnen Schröders eigen SPD klinkt die oproep.

Oud-kanseliers krijgen de beschikking over een kantoor met personeel in de Bondsdag en een dienstauto waarvoor te allen tijde een chauffeur paraat staat. Schröders privileges kostten de Duitse belastingbetaler vorig jaar 407 duizend euro, becijferde de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

De kans dat de privileges worden afgepakt, is niet heel groot; daarvoor zou een volledige herziening van de regeling nodig zijn – al pleit de Duitse rekenkamer al langer voor versobering. Schröder zal er zelf waarschijnlijk ook geen afstand van doen. In 2019 vatte hij in gesprek met weekblad Der Spiegel zijn antwoord op de kritiek die hem toen al ten deel viel bondig samen, : het is mijn leven, niet dat van jullie.