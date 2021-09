‘Energiebeleid in dit land is gewoon kut’, zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA): Groen ontstemd

“We zijn heel teleurgesteld dat een minister met zulke platitudes reageert op het Belgische federale energiebeleid”, repliceert Vlaams parlementslid Staf Aerts (Groen) tegenover VRT NWS. “Dit, terwijl we een Vlaams minister nodig hebben die meewerkt aan die energietransitie. We kunnen het uiteindelijk enkel samen.”

Energiespecialist Aerts stelt vast dat de zonnepanelenmarkt “door het Vlaams beleid is ingestort. Mensen willen ze plaatsen maar het vertrouwen is weg. In Nederland steeg het aantal zonnepanelen met liefst 173 procent in de eerste helft van dit jaar. In Vlaanderen stuikte de markt in elkaar. De Vlaamse regering wou 300 megawatt aan zonnepanelen. We zitten vandaag op 83 megawatt”.

Vlaams parlementslid en energiespecialist Staf Aerts (Groen). Beeld rv

“Ook inzake windenergie die komt van windturbines op het land, worden de eigen doelstellingen in de verste verte niet gehaald. 108 megawatt windenergie was het plan, 72 megawatt in 2020 was wat slechts gerealiseerd werd.” In die hoedanigheid dan het federale niveau aanvallen, lijkt niet op zijn plaats, meent Groen.

Demir verklaarde deze ochtend in het gesprek met VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck dat “minister Van der Straeten een zondebok zoekt om het brokkenparcours van de Vivaldi-regering te lijmen. Dan ziet ze naar mij, maar daar pas ik voor. (...) Ik ben de eerste om te zeggen dat het energiebeleid in dit land gewoon kut is. Het loopt gewoon niet goed.”

Resetknop

De Genkse pleit voor “een resetknop” in het energiebeleid, “los van alle dogma’s en partijideologie”. Voor haar staan drie principes voorop: "betaalbaarheid, voldoende energie en het effect op het milieu”. “We gaan toch geen technieken introduceren die zorgen voor meer CO2-uitstoot? (doelend op de gascentrales, red.). “Klimaatneutraliteit gaan we niet halen als we ook niet gaan kijken naar kernenergie”, aldus Demir.

Een resetknop indrukken is volgens Aerts "bijzonder cynisch.” “De Vlaamse regering duwt al 20 jaar de pauzeknop in met gebrek aan investeringen en een dure energiefactuur als gevolg.” Hij benadrukt dat het federale energiebeleid nu op kruissnelheid draait. “Na 12 jaar Belgisch non-energiebeleid zet de federale regering op één jaar op de rails . Ondertussen draait het Vlaamse energiebeleid vierkant.”