En toen kondigde Poetin oorlog aan op televisie: dit is wat we nu weten over de invasie van Oekraïne

VN-Veiligheidsraad in snelheid gepakt

De bal ging gisterenavond aan het rollen toen de separatistenleiders van de zelfverklaarde Volksrepublieken Loehansk en Donetsk in Oost-Oekraïne Rusland vroegen om militaire steun om de Oekraïense ‘agressie’ te bedwingen. Gevreesd werd dat dit verzoek het startsignaal zou kunnen zijn van een Russische invasie. Die vrees bleek gegrond.

Naar aanleiding van het verzoek vroeg Oekraïne een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad aan. Een poging van de Oekraïense president Volodimir Zelenski om te bellen met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin draaide op niets uit. Het bleef stil aan de andere kant van de lijn, aldus Zelenski.

Om 3.30 uur (Belgische tijd) kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog bijeen in een spoedzitting om de situatie in Oekraïne te bespreken. “Als er inderdaad een operatie wordt voorbereid, heb ik maar één ding te zeggen: Poetin laat uw troepen Oekraïne niet aanvallen”, zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

Lees ook Live - Rusland is grootschalige aanval op Oekraïne begonnen: explosies gesignaleerd in meerdere grotere steden

De onaangekondigde toespraak van Poetin

Op hetzelfde moment dat de VN-Veiligheidsraad bijeen was, kort voor 4 uur (Belgische tijd), gaf de Russische president Vladimir Poetin een onaangekondigde televisietoespraak. Daarin kondigde hij een militaire operatie aan in Oekraïne. Poetin zei “een speciale militaire operatie” uit te willen voeren in de Oekraïense Donbas-regio die Moskou als onafhankelijk heeft erkend. Hij zegt dat hij het land wil “demilitariseren en de-nazificeren”. Ook stelde hij dat “bloedvergieten voor rekening van het Oekraïense regime komt”. Dit is een oorlogsverklaring.

Eerste explosies in Oekraïense steden

Om half 5 (Belgische tijd) werden in meerdere Oekraïense steden, waaronder hoofdstad Kiev, explosies gehoord. Volgens journalisten van CNN en getuigen van persbureau Reuters ging het om “geluiden die klinken als het afvuren van artillerie”. CNN-journalisten hoorden ook in Charkov, de op één na grootste stad van Oekraïne in het noordoosten van het land, voortdurend explosies.

Wereld spreekt forse taal

Kort daarna zei de Amerikaanse president Joe Biden dat de wereld Rusland zal afrekenen op de aanval die het land heeft ingezet op Oekraïne. Hij sprak van een voorgekookte oorlog, die niet is uitgelokt en ongerechtvaardigd is. “Het zal een rampzalig verlies van levens en menselijk leed brengen”, aldus Biden. Daarvoor is volgens hem “alleen Rusland verantwoordelijk”. Ook VN-secretaris-generaal Guterres riep de Russische president op om de inval te staken.

Troepen gesignaleerd in kuststeden

Rond half 6 (Belgische tijd) bevestigden Russische persbureaus dat Russische troepen gearriveerd zijn in de Oekraïense kustplaatsen Marioepol en Odessa. Eerder klonken in het gebied explosies. Intussen werd onder meer de internationale luchthaven van de hoofdstad Kiev geëvacueerd.

De Oekraïense president Zelenski kondigde vroeg in een toespraak aan zijn volk de staat van beleg aan. Volgens Zelenski werd militaire infrastructuur getroffen door raketaanvallen. Ook de Oekraïense grensbewaking werd aangevallen. De president adviseerde inwoners van zijn land zoveel mogelijk thuis te blijven.

Beeld EPA

Zelenski heeft contact gehad met de Amerikaanse president Joe Biden na de aankondiging van de aanval van Poetin. In een verklaring zei de Oekraïense president “sterk en klaar voor alles” te zijn. “Wij zullen winnen”, voegde hij daaraan toe.

Twee steden in Loehansk vallen in Russische handen

Ondertussen zouden de door Rusland gesteunde separatisten nu twee steden in Loehansk controleren. Het voornaamste doel op de grond lijkt vooralsnog te zijn Oost-Oekraïne in handen te krijgen. Ooggetuigen spreken van tal van gesneuvelde Oekraïense militairen.