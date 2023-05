En op het einde wenkt een belastingverlaging van 0 euro: alles in de fiscale hervorming draait vierkant

Vivaldi wil dat werkenden straks meer overhouden van hun loon. Alleen raakt niemand het eens over de manier waarop dat dan moet. Hoeveel slaagkans heeft de fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem nog? ‘Als iedereen begint te zeggen wat ze niet willen, komt er op het einde een belastingverlaging van nul euro.’

Een insider verwoordt het zo: “Allez, kijk nu eens naar de samenstelling van deze regering. Zeven partijen, van links tot rechts. Het is toch naïef om te denken dat je daarmee een grote fiscale hervorming gaat realiseren? En het is veel te dicht bij de verkiezingen om van links of rechts nog grote toegevingen te verwachten.”

Om maar te zeggen, de sterren staan niet bepaald gunstig voor de plannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het doel van Van Peteghem is officieel nog altijd een taxshift - een belastingverschuiving dus - van 6 miljard euro, waarbij werkenden gemiddeld 835 euro netto per jaar meer zouden overhouden. Ter compensatie worden onder meer de belastingen op vermogen en consumptie opgetrokken.

Twee weken geleden werd het dossier een eerste keer besproken op het kernkabinet. De bedoeling is om voor de zomer een akkoord te bereiken. Maar binnen de regering beseft iedereen dat er tegen dan onmogelijk een belastingverschuiving van 6 miljard op tafel kan liggen. Daarvoor is de onenigheid over de nodige ingrepen te groot.

Tegenstelling tussen links en rechts

Waar ligt het kalf gebonden? Zowat overal tegelijk. De fiscale hervormingsplannen doen de klassieke tegenstelling tussen de linkse en rechtse partijen in de regering in alle hevigheid opborrelen. “En hoe groter de hervorming die je wil doen, hoe groter de kans dat je op een dossier botst dat voor links of rechts hypergevoelig is”, aldus een regeringsbron.

Van Peteghem wil bijvoorbeeld de btw-tarieven van 6 en 12 procent gelijktrekken, waardoor een aantal producten in de winkelrekken, zoals brood en melk, duurder zullen worden (en andere goedkoper). Dat is voor de socialisten totaal onbespreekbaar. “We gaan toch niet zorgen dat je meer overhoudt om je daarna meer te laten betalen in de winkel?”, klinkt het op het partijhoofdkwartier van Vooruit.

Ook de liberalen van MR zien die btw-aanpassing niet zitten. Voor de partij van Georges-Louis Bouchez is een taxshift sowieso geen optie. Zij willen enkel horen van een stevige taxcut - een flinke belastingverlaging dus.

Dat wordt elders in de coalitie dan weer van tafel geveegd als politieke sciencefiction. De begroting staat er zo slecht voor dat er geen ruimte is om te knippen in de inkomsten van de staatskas. Ons land zal zich sowieso al moeten reppen: als het begrotingstekort niet snel ingeperkt wordt, dreigt België in 2024 op het Europese strafbankje terecht te komen.

Open Vld opende afgelopen weekend ook al de aanval op Van Peteghems plannen. Volgens vicepremier Vincent Van Quickenborne vloeit er te veel geld naar werklozen. Volgens Van Peteghem klopt daar weliswaar niks van. Maar de vaststelling blijft dezelfde: de hele Vivaldi-coalitie kruipt in een egelstelling.

Ook de PS, die de voorzet van Van Quickenborne handig gebruikte om te benadrukken dat de grote vermogens de kost van de taxshift moeten dragen. Een eis die bij de liberalen uiterst gevoelig ligt. En zo draait alles vierkant.

Op verschillende kabinetten valt de analyse te horen dat Vivaldi nu eenmaal een bonte coalitie is. Met zoveel ideologisch uiteenlopende partijen rond de tafel is een grote hervorming van het belastingsysteem een utopie. Zowel bij groenen, liberalen als socialisten worden de verwachtingen off the record flink getemperd.

De regering zal al lang blij zijn als er voor het zomerreces een beperkte taxshift afgeklopt kan worden. Niemand houdt nog serieus rekening met de 6 miljard die Van Peteghem in gedachten heeft. “Je kan mensen perfect meer laten overhouden. Maar je moet realistisch zijn. Open Vld krijgt een hartaanval zodra wij beginnen over het belasten van de meerwaarde op aandelen”, klinkt het bij een socialistische bron.

Profileren

Vincent Van Peteghem ziet de oekazes met nuchterheid aan. “Open Vld heeft dit weekend haar partijcongres, de socialisten vierden vorige week 1 mei. Dan kan je verwachten dat iedereen zich tegelijk begint te profileren”, zegt woordvoerster Miet Deckers. “Als iedereen begint te zeggen wat ze niet willen, komt er op het einde een belastingverlaging van nul euro.”

In dat geval dreigt de fiscale hervorming bovendien helemaal op de lange baan geschoven te worden. In 2024 komen er eerst federale en daarna Vlaamse verkiezingen, waarna mogelijk erg lange en taaie regeringsonderhandelingen komen. “Dan wordt het algauw 2026 voor de belastingdruk een keertje omlaag gebracht kan worden.”

Wat de gesprekken niet makkelijker maakt, is dat voor Georges-Louis Bouchez de fiscale hervorming gelijke tred moet houden met andere netelige dossiers: de hervorming van de arbeidsmarkt en van de pensioenen. Die moeten voor extra inkomsten zorgen en dus voor extra ruimte om de belastingen te verlagen.

De MR legt daarmee de bal in het kamp van de Franstalige socialisten. Zij leveren de bevoegde ministers, Pierre-Yves Dermagne en Karine Lalieux. Maar van hen moeten voorlopig geen grote hervormingen verwacht worden.