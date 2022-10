Els van Doesburg (N-VA) pleit voor nieuwe samenwerking met CD&V: ‘We kunnen niet naast elkaar blijven bestaan’

Els van Doesburg (33) is schepen in Antwerpen, columniste en verloofd met de 27 jaar oudere Peter De Roover (60), federaal N-VA-fractieleider. Ze wordt gezien als de coming lady van N-VA, en de nieuwe conservatieve ‘postergirl’. “Een eretitel”, zegt Van Doesburg daarover in De Zondag. “Ik weet wel: als iemand je conservatief noemt, dan is het zelden een compliment. Maar ik beschouw het wel zo. Ik denk trouwens dat de meerderheid van de mensen best wel conservatief is, maar schroom voelt om het zo te benoemen.”

‘Natuurlijke bondgenoten’

“N-VA is geen conservatieve partij, maar is wel de partij waar conservatieven zich het meest thuis voelen”, stelt ze. “Ook CD&V leunt dicht tegen het conservatisme aan. Wij zijn daarom natuurlijke bondgenoten”, klinkt het.

Van Doesburg zegt te betreuren wat er de voorbije weken tussen de twee partijen is gebeurd, verwijzend naar het feit dat CD&V hardnekkig het been stijf hield tijdens de gesprekken over de begroting, waardoor de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uitgesteld moest worden. “Het resultaat is een slagveld en allerlei onzinnige analyses over die is verloren of die is vernederd. Maar welke burger is daarmee bezig? Nobody gives a shit.”

“Ik onthoud vooral dat er geen plek is voor twee gelijkaardige partijen in ons politieke landschap”, aldus de politica. “N-VA en CD&V kunnen niet naast elkaar blijven bestaan.”

Brede Vlaamse volkspartij

Excuseer? Een nieuw huwelijk met CD&V tegen de verkiezingen van mei 2024 dus? Van Doesburg pleit naar eigen zeggen niet voor een hernieuwing van het kartel dat beide partijen vormden tussen 2004 en 2008. “Sammy Mahdi (de voorzitter van CD&V) moet zich goed afvragen wat voor hem het belangrijkste is: het voortbestaan van CD&V of van het christendemocratisch gedachtegoed. Als hij voor de laatste optie kiest, dan kunnen we, moeten we samen een nieuw verhaal schrijven als een brede Vlaamse volkspartij. Wij zouden de CD&V op onze schouders moeten nemen.”

Over speculaties rond een eventuele coalitie tussen N-VA en Vooruit, is Van Doesburg formeel: “Mijn natuurlijke bondgenoot is Sammy Mahdi, niet Conner Rousseau.”

in ‘De Ochtend’ op Radio 1 verduidelijkt Van Doesburg haar uitspraken: “Ik denk dat Vlaanderen behoefte heeft aan een brede Vlaamse volkspartij op de schouders van N-VA, waar de christendemocratie zeker een plaats in moet hebben”, zo stelt ze.

Nog niet afgetoetst

De Antwerpse schepen heeft haar ideeën nog niet afgetoetst met N-VA-voorzitter Bart De Wever, noch erover gesproken met Mahdi, geeft ze aan in De Ochtend. “Ik ben een jonge politica en ik probeer na te denken over de toekomst van het Vlaamse politieke landschap”, duidt ze. “En ik doe dat luidop, zonder dogma’s, zonder hokjesdenken. Als ik dit verhaal zie, dan denk ik: laten we de krachten verenigen, ik denk dat de schouders van de N-VA sterk genoeg zijn om de christendemocratie op te kunnen dragen.”

Volgens haar ging het voor CD&V tijdens de begrotingsbesprekingen niet per se over de kinderbijslag, maar over het profileren van de eigen partij. “De essentie van wat christendemocratie is, is gemeenschapsdenken, de essentie van N-VA is ook gemeenschapsdenken. Er zijn heel wat overlappen, we kunnen elkaar sterker maken, ik pleit niet voor een hernieuwing van het kartel. Maar het idee van verenigde krachten, dit keer op schouders van N-VA, ik denk dat de Vlaming dat wel smaakt.”