Elke Decruynaere (Groen) zet stap opzij als schepen in Gent

Dat schepen Decruynaere, in 2018 nog prominent de leading lady van Groen, was weggedeemsterd in het bestuur, was al langer duidelijk. Door corona viel het minder op, maar de tafelspringer in Decruynaere was weg. Als schepen van Onderwijs ging ze wel nog vol voor haar bevoegdheden, maar de combinatie met haar privéleven weegt te zwaar door, zo blijkt nu.

“Ik sluit dit hoofdstuk in mijn leven af”, zegt ze, geflankeerd door partijvoorzitter Meyrem Almaci en schepen Filip Watteeuw, en geruggesteund door heel van Groen-leden. “Ik ben dankbaar, en fier op wat ik gerealiseerd heb, zoals het wegwerken van de tekorten in kinderopvang en onderwijs, of het pionieren op online aanmelden.”

Persoonlijke keuze

“Dit is een persoonlijke keuze”, zegt ze. “Het leven overkomt je, en soms moet je de grenzen bewaken, en keuzes maken. Als schepen ben ik vervangbaar, als partner, als mama en als dochter niet. Het is tijd om de focus niet enkel op mijn job te leggen. Schepen is een fantastische, maar ook veeleisende functie, soms dag en nacht. Ik had heel graag deze legislatuur uitgedaan, maar dat gaat nu niet, omwille van omstandigheden.”

“Ik heb absoluut nog goesting, want er ligt nog heel veel op de plank. Ik ben als student in de politiek gestapt, toen nog met grote verontwaardiging en veel vuur. Ik werd in 2009 fractievoorzitter in Gent, in 2013 schepen. Dat vuur zal niet snel gedoofd raken, maar ik moet nu een andere keuze maken.” Decruynaere zorgt voor haar broer, die een mentale beperking heeft, en heeft nog een vader, een partner en twee jonge kinderen.

Elke Decruynaere kondigt haar afscheid aan. Beeld Wannes Nimmegeers

De Clercq: ‘Groot verlies’

“Ik heb alle begrip voor de beslissing van Elke”, reageert de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De voorbije jaren heb ik zeer goed samengewerkt met haar. Ze heeft zich met hart en ziel ingezet voor de Gentenaars en in het bijzonder voor ons onderwijs en de jongeren in onze stad. Ook tijdens de coronacrisis kon ik echt op haar rekenen.”

“Inhoudelijk en menselijk is dit een groot verlies voor het college en de politiek in het algemeen. Elke kan nu ten volle haar aandacht richten op haar familie. Ik vind het goed dat politici die keuze kunnen en durven maken, kijk ook naar minister Wilmès. Dit verdient alle respect. Ik wens Elke en haar familie alle steun en kracht toe.”

Wie Decruynaere opvolgt als schepen, is nog niet duidelijk.