Elke Brit kent de ‘red box’ van Boris Johnson: nu kan de mysterieuze koffer zijn premierschap redden

Waar je Boris Johnson ziet, zie je ook zijn ‘red box’: een rood koffertje dat hij vastklemt alsof het zijn leven kan redden. Mogelijk doét het dat deze dagen ook, want in het zoveelste hoofdstuk van Partygate speelt de ‘red box’ een cruciale rol. Wat betekent het mysterieuze rode koffertje voor de Britse premier?

De nieuwe episode in ‘Partygate’ gaat over een feestje op 13 november 2020 in Downing street 10. Het Verenigd Koninkrijk zat toen in een tweede lockdown en feestjes binnenhuis waren verboden. Uit eerdere beelden was al gebleken dat Johnson het daar voor zichzelf niet altijd te nauw mee nam, maar daar kwam deze week dus de nieuwe onthulling nog bovenop over het feestje van 13 november. Beelden tonen een goedlachse premier die het glas heft. Op het tafeltje voor hem staan hapjes, drankjes en resten van een Indische afhaalmaaltijd. Behalve Johnson zijn er nog acht andere mensen. Wie aandachtig kijkt, ziet op een stoel ook een rood koffertje. Dat lijkt banaal, maar is het niet. Meer zelfs, het zou in dit verhaal Johnson z'n vel wel eens kunnen redden.

Elke Brit kent de ‘red box’: hij hoort bij Boris Johnson, even hard als zijn zonderling kapsel. Op z’n werk, bij buitenlandse missies, wanneer de premier ‘s avonds naar huis gaat: hij heeft het nagenoeg altijd bij. Voor zijn voorgangers - Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair, John Major and so on - was dat trouwens niet anders. ‘Red boxes’ horen bij prime ministers, al sinds 1860. Het zijn koffertjes waar ze belangrijke, gouvernementele papieren in bewaren. Dat zijn er elke dag andere. Ook de koningin en de Britse ministers hebben er overigens eentje.

De ‘red box’ ontstond in 1860 en werd gemaakt door Barrow, Hepburn & Gale, een Britse fabrikant van luxe lederwaren. Het eerste exemplaar was bestemd voor toenmalig premier William Gladstone en alle premiers na hem zijn het blijven gebruiken. Het behield door de eeuwen ook altijd dezelfde functie: in de ‘red box’ worden belangrijke documenten gestoken die de premier nog moet bekijken. Of waar hij zijn handtekening nog onder moet zetten. Enkel het belangrijkste van het belangrijkste steekt erin. Reden waarom het dus ook overal mee naartoe gaat.

Beeld AFP

Meer dan 160 jaar na de eerste ‘red box’ is de fabrikant nog altijd Barrow, Hepburn & Gale. Volgens de regels van de kunst is elke ‘red box’ van hout. Er zit een lederen bekleding om en binnenin is alles afgewerkt met zijde. Het duurt ongeveer drie dagen om er eentje te maken en in 2010 betaalde je er een dikke duizend euro voor. Aan de buitenkant krijgt het een soort monogram mee, waaraan je de heersende vorst herkent, en aan de binnenkant worden de naam en de functie van de eigenaar voorzien. Dat maakt alle ‘red boxes’ tot unieke stukken: dat van Margaret Thatcher werd in 2015 door Christie’s op een veiling verkocht voor 285.000 euro en dat van Winston Churchill in 2014 door Sotheby’s voor 186.000 euro.

Dat de ‘red box’ ook op de nieuwe feestfoto’s staat, komt Boris Johnson handig uit. Eerder verklaarde hij in het parlement dat het niet zijn bedoeling was om lockdownfeestjes bij te wonen. De recente onthullingen brachten hem - opnieuw - in nauwe schoentjes, maar de ‘red box’ kan in zijn voordeel pleiten. In de Britse pers gaan stemmen op dat Boris Johnson mogelijk écht niet wist van het feestje en het valiesje ondersteunt die stelling: hij zou op weg zijn geweest naar huis toen hij in de persruimte zag dat medewerkers iets aan het drinken waren. Ze gaven hem een glas, hij zette z'n valiesje op een stoel en deed een toast. Of die verdediging Johnson ook overeind houdt, zal moeten blijken. Mogelijk zouden er vandaag nog nieuwe details uitlekken, de premier zou ook verontschuldigingen voorbereiden.