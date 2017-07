Elk jaar krijgen 30 tipgevers nieuwe identiteit

Wie een zware crimineel verlinkt, loopt een risico op vergelding. "Daarom zijn ze genoodzaakt om hun identiteit én die van hun gezinsleden te laten veranderen", zegt een anonieme politiebron in de Sudpresse-kranten. "De federale politie financiert het nieuwe leven van de beschermde getuige. Dat kan ver gaan en de gemeenschap veel geld kosten. Als een getuige getrouwd is en vijf kinderen heeft, moeten we het hele gezin helpen te verkassen, desnoods naar een ander continent. Ze hebben daar recht op een waardig bestaan. Dat wil niet zeggen dat ze voor de rest van hun dagen op kosten van de Belgische staat kunnen leven, maar het begin van hun nieuwe leven moet toch minstens gefinancierd worden. Ze worden begeleid om werk te zoeken, maar soms lukt dat niet of duurt het erg lang."

Sommige getuigen ondergaan zelfs medische ingrepen om niet meer herkend te worden. "Iemand met een opvallende tatoeage die ook bekend is bij de misdadigers die hij aan de galg praatte, kan die op onze kosten laten verwijderen. Ook plastische chirurgie in het aangezicht is mogelijk."