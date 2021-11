El Kaouakibi dient nieuw ziektebriefje in tot eind februari (maar verliest nu wel deel van loon)

El Kaouakibi kwam vorig jaar in opspraak vanwege mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let’s Go Urban en andere vzw’s. Open Vld startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren. Ze zetelt sinds april als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.

El Kaouakibi liet zich echter niet meer zien in Brussel. Ze is sinds oktober vorig jaar officieel in ziekteverlof.

Loonverlies

Tot nu toe leidde dat niet tot loonverlies. Volgens de statuten van de volksvertegenwoordigers blijven zij hun volledige verloning opstrijken zolang ze voldoende aanwezig zijn op de stemmingen van de plenaire vergadering op woensdag. Missen ze 20 procent van deze stemmingen, dan gaat hun vergoeding 10 procent omlaag. Vanaf 30 procent verliezen ze 20 procent van hun loon. Vanaf de helft verliezen ze 60 procent. Wie een doktersbriefje kan afleveren, was tot voor kort echter gewettigd afwezig. In het geval van El Kaouakibi betekende dat dat ze recht bleef hebben op haar volledige loon, zo’n 5.700 euro netto per maand, zonder dat er ooit een controlearts bij haar langs ging.

Eind september werd echter beslist dat Vlaamse parlementsleden die lange tijd afwezig zijn door ziekte, na 30 dagen 40 procent van hun inkomsten verliezen.

De nieuwe regel kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Maar omdat El Kaouakibi haar ziekteverlof nog eens verlengt, zal ze nu wel aan loon moeten inboeten.