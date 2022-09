Eindsprint richting septemberverklaring ingezet: Vlaamse regering heeft zwaar onderhandelingsweekend voor de boeg

De Vlaamse regering heeft de eindsprint richting de septemberverklaring ingezet. Vrijdag kwamen de Vlaamse ministers samen voor cruciale onderhandelingen over de begrotingsopmaak. ’s Avonds laat was nog geen akkoord bereikt, maar in regeringskringen werd die kans sowieso klein geacht. Wellicht wordt het hele weekend doorgewerkt.

De begrotingsgesprekken staan grotendeels in het teken van de energie- en koopkrachtcrisis. De Vlaamse regering wil gezinnen en bedrijven helpen om de crisis door te komen. Maar steunmaatregelen kosten veel geld, en N-VA wil absoluut voorkomen dat de begroting ontspoort. De voorbije week werd dan ook vooral de tijd genomen om te becijferen wat iedere maatregel precies zou kosten, en hoeveel budgettaire marge er is.

De indexatie van de kinderbijslag, een eis van cd&v, is bijvoorbeeld een erg dure ingreep. In het verleden besliste de Vlaamse regering om de jaarlijkse indexatie van de kinderbijslag terug te schroeven van 2 naar 1 procent. Niemand die toen verwachtte dat de inflatie in 2022 naar bijna 10 procent zou stijgen. In reële waarde is het kindergeld daardoor in een jaar tijd flink afgenomen.

Cd&v wil de opgelopen achterstand goedmaken, om de koopkracht van gezinnen met kinderen op te krikken. Al is dat vooral een onderhandelingstechniek: hoog inzetten, om te eindigen waar je van bij het begin op wou stranden. De christendemocraten beseffen dat het te hoog gegrepen zal zijn om het kindergeld helemaal aan te passen aan de gestegen levensduurte. Wellicht wordt slechts een klein deel bijgepast, maar komt er wel een extra compensatie in de sociale toelagen van het groeipakket. Dat komt vooral de laagste inkomens ten goede.

Minister van Economie Jo Brouns (cd&v) vraagt daarnaast ook steun voor bedrijven die in zwaar weer terechtkomen door de gestegen energiekosten - eveneens een maatregel met een stevig prijskaartje. Er wordt binnen de Vlaamse regering ook gepleit over een uitbreiding van de jobbonus om de koopkracht te versterken. Ook dat is een bevoegdheid van Brouns, als minister van Werk.

N-VA wees er eerder deze week op dat het verlanglijstje van cd&v zo wel heel lang werd. De partij zal moeten kiezen, klinkt het. Maar ook dat is een onderhandelingsstrategie. De uitbreiding van de jobbonus is eigenlijk in de eerste plaats een voorstel van de liberalen. “Wij zijn daar net een koele minnaar van. Ze moeten nu niet doen alsof wij de vragende partij zijn om ons zo op andere punten te laten toegeven”, klinkt het bij een goedgeplaatste cd&v’er.

Als er toch moet gekozen worden, dan kan het geld beter besteed worden aan de kinderbijslag dan aan de jobbonus, zegt arbeidseconoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen). “Van de kinderbijslag weten we dat die werkt, ook al zou die nog veel herverdelender mogen zijn. Wat dat betreft zou het geen slecht idee zijn om vooral de sociale toelagen op te trekken.”

“De jobbonus is er gekomen om tewerkstelling te boosten, maar het is nog maar de vraag of die op dat vlak veel opbrengt. Eigenlijk is dat een echte middenklassemaatregel, die helemaal niet terechtkomt bij de laagste inkomens, zoals het vaak voorgesteld wordt. Als men echt de mensen wil helpen die de steun het hardst nodig hebben, kan men beter geld stoppen in de sociale toelagen van het kindergeld”, zegt Marx nog.

Naar alle verwachting komt er ook een beperking op de indexering van de huurprijzen. Verhuurders die geen goede EPC-waarde kunnen voorleggen, zouden de indexering niet volledig mogen doorrekenen. Over die ingreep was er al eerder overeenstemming bereikt binnen de coalitie. De maatregel kost de Vlaamse begroting immers niks.