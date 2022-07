‘Eindelijk hanteren ze het mes’: Britse kranten keihard na opstappen ministers uit regering-Johnson

Minister van Financiën Rishi Sunak en gezondheidsminister Sajid Javid maakten gisteren vrijwel tegelijkertijd bekend te vertrekken. Zij uitten op Twitter felle kritiek op de premier omdat hij niet in staat zou zijn zich aan normen te houden.

“Premier op de rand van de afgrond nu Javid en Sunak opstappen”, kopt The Guardian. De krant merkt op dat de ontslagen niet onmiddellijk geleid hebben tot een golf van opstappende ministers, al geloven “kritische Tory-parlementsleden nog steeds dat dit het einde betekent voor de premier”. Met Sunak en Javid heeft Johnson er nu twee zware tegenstanders bij. Een bron bij het kabinet verwoordt het zo: “We hinken verder”.

Guardian front page, Wednesday 6 July 2022: PM on the brink after Javid and Sunak quit pic.twitter.com/7xeQbmDkHv — The Guardian (@guardian) 5 juli 2022

Ook The Times en de Financial Times openen vandaag hun krant met “Johnson op de rand van de afgrond”. Op haar voorpagina citeert The Times uit de ontslagbrief van Sunak: “Ik ben loyaal geweest... maar we kunnen zo niet doorgaan”. “Begin deze week waren de ministers die loyaal waren aan Johnson erop gebrand het zomerreces van het parlement over twee weken zonder verdere rampen door te komen”, besluit de krant. “Johnson zal het goed doen als hij het zo ver schopt.”

The Telegraph vult haar voorpagina met een groot verhaal over Johnson. De kop luidt: “Johnson hangt aan een zijden draadje nu Sunak en Javid opstappen”. De krant publiceert ook enkele vernietigende citaten uit de ontslagbrieven van de twee ministers. Politiek journalist Philip Johnston schrijft in een opiniestuk dat Johnson zal proberen zijn team opnieuw samen te stellen “maar het is moeilijk te zien hoe hij dat nog op een geloofwaardige manier kan doen”. “Elke minister die in de toekomst nog carrière wil maken, zal nu het schip moeten verlaten. De strijd om de Tory-partij staat op het punt te beginnen.”

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'Johnson hanging by a thread as Sunak and Javid walk out'#TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4O6L2Y pic.twitter.com/hKGoAM0q4c — The Telegraph (@Telegraph) 5 juli 2022

“Boris Johnson vecht voor zijn politiek overleven nu ministers opstappen”, klinkt het bij de BBC. De ontevredenheid in de achterban, die al groot was, neemt verder toe, analyseert de Britse openbare omroep. “Sommigen hopen de regels van de Conservatieve Partij te veranderen, zodat de premier een nieuwe vertrouwensstemming moet ondergaan. De toekomst van Johnson is absoluut niet zeker.”

“Kan zelfs Boris het ingevette biggetje zich hieruit wurmen?”, vraagt de Daily Mail zich af.

“Eindelijk”, kopt de tabloid de Daily Mirror, “na jaren van steun aan toxische premier hanteren Sunak en Javid het mes”. Ook deze tabloid stelt onder meer de vraag of Johnson tot 2024 zal kunnen aanblijven als premier. Die kans lijkt gering, want zelfs Tory-parlementsleden die Johnson steunen, geven tegenover de Mirror toe dat ze betwijfelen of hij het nog twee jaar volhoudt als premier.

De immer loyale Daily Express gooit het over een andere boeg en geeft als enige krant een positieve draai aan de crisis in Downing Street. “Boris Johnson vecht door!”, kopt de conservatieve tabloid.