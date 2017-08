Eiercrisis wordt regeringszaak

Meer dan een week lang klonk het dat de waargenomen waarden van de verboden bloedluizenverdelger fipronil tot tien keer onder de Europese norm lagen. Gisterenmiddag kwam er plots een heel ander geluid. Uit een tegenexpertise is gebleken dat bij een van de 86 geblokkeerde bedrijven de drempel wel degelijk is overschreden.

Terwijl in de eerste testen sprake was van maximaal 0,076 milligram fipronil per kilo eieren, werd er bij een nieuwe test in een ander lab 0,92 milligram per kilo aangetroffen, of twaalf keer meer. De Europese norm die het Voedselagentschap (FAVV) hanteert, bedraagt 0,72 milligram per kilo.

Voor de regering het sein om nieuwe maatregelen te treffen. Zo gaat er vanaf 9 uur deze ochtend een hulplijn open waar de bevolking terechtkan met vragen. Ook zal er zo snel mogelijk worden nagegaan hoe het komt dat twee laboratoria uitkomen op verschillende resultaten voor hetzelfde staal. Tot zo lang worden alle eieren geblokkeerd van de zes bedrijven die in het eerste labo werden onderzocht. Daarvan worden ook alle eieren teruggeroepen en de lotnummers zijn online gepubliceerd.