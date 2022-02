Egbert Lachaert toch parlementair onschendbaar na dagvaarding: ‘Koning wilde geen lacune creëren’

Aanleiding van de rechtstreekse dagvaarding was een oude zaak waarin beide heren betrokken waren. Gert Van Mol was meer dan tien jaar geleden in een arbeidsgeschil geraakt met ‘The Wall Street Journal’. Lachaert trad toen op als advocaat voor het New Yorkse dagblad.

“Van Mol vroeg in die zaak een vergoeding van 89.000 euro, maar kreeg slechts een derde van dat bedrag toegekend”, vertelt Simon Bekaert, advocaat van Lachaert. Sindsdien publiceerde de satirische website ’t Scheldt volgens het openbaar ministerie “op regelmatige basis zeer kritische en aanvallende artikels gericht aan Egbert Lachaert.”

Via kortgeding had Lachaert de verwijdering van een van die artikels gevraagd. Daarbij zou hij informatie gebruikt hebben van toen hij optrad als advocaat tegen Van Mol. Volgens Frank Scheerlinck, advocaat van Van Mol, is er sprake van schending van het beroepsgeheim. Scheerlinck vond een gaatje in de wetgeving waarbij parlementairen 24 uur per jaar niet onschendbaar zouden zijn.

Karaktermoord

Het openbaar ministerie bevestigde de ontvankelijkheid van de dagvaarding, maar hield er wel een andere visie op na inzake de schending van het beroepsgeheim. “Het is toegestaan het beroepsgeheim te verbreken om de eigen rechten te vrijwaren, wat van toepassing is in deze zaak.”

Simon Bekaert, de advocaat van Lachaert, ging hierop verder. “Het gaat om een publiek vonnis. Akkoord, je moet daar discreet mee omgaan, maar het is niet strafbaar wanneer je dat niet doet.” Advocaat Paul Bekaert, die ook optrad voor Lachaert, voegde er nog aan toe dat het enige doel van de rechtstreekse dagvaarding was om karaktermoord te plegen op Lachaert.

Onontvankelijk

De Gentse correctionele rechtbank oordeelde woensdagochtend dat de dagvaarding dan toch onontvankelijk was, gelet op de parlementaire onschendbaarheid. Het gaatje dat advocaat Scheerlinck had gevonden werd teniet gedaan.

“Bij de sluiting van de parlementaire zitting werd een naadloze overgang bedoeld. De koning had niet de bedoeling een lacune te creëren. Het was niet de bedoeling vervolging mogelijk te maken. Dit zou anders een uitholling van het parlement zijn en de onschendbaarheid zou op de helling komen te staan.”

De advocaten van Lachaert vroegen tijdens de behandeling een schadevergoeding van Van Mol wegens tergend en roekeloos geding, maar ook hier ging de rechtbank niet op in. Wel moet Van Mol een rechtsplegingsvergoeding van 1.560 euro betalen.

Lachaert is tevreden met de uitspraak. “Het kan niet dat in een democratie een extreem-rechtse website zonder enige grond politici zomaar dagvaardt voor een strafrechter, puur om hen schade te berokkenen. Want laat ons duidelijk zijn: als zelfs het parket de vrijspraak vorderde, heb je compleet geen dossier. ‘t Scheldt heeft dit enkel gedaan om mijn reputatie te bekladden. Dat zijn uiterst bedenkelijke praktijken.”

Frank Scheerlinck, de advocaat van de tegenpartij, is niet akkoord met de visie van de rechtbank. Hij overlegt nog met Van Mol of ze in beroep gaan. “De beslissing is alvast in weerwil van het advies van de jurist van de Kamer”, aldus Scheerlinck.

Terwijl in Gent de uitspraak viel in de zaak tegen Lachaert, stond Van Mol en zijn advocaat voor de rechtbank in Antwerpen voor een andere zaak. De voormalige woordvoerder van Open VLD, Zelfa Madhloum, had vorig jaar via de kortgedingrechter enkele artikels over haar laten verwijderen van 't Scheldt, omdat die haar privacy schonden. Vandaag kwam de zaak in beroep voor, de uitspraak volgt over een maand.