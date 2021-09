Eerste CDU-politici dringen Laschet naar uitgang als partijvoorzitter na pandoering bij verkiezingen

Ellen Dermuth, parlementslid voor CDU in de deelstaat Rijnland-Palts, begrijpt niet waarom Laschet zich niet gewonnen wil geven als kanselierskandidaat. “Een regering onder leiding van de Union is het beste voor het land”, zei Laschet vandaagop een persconferentie. Dermuth, chefstratege voor Nobert Röttgen toen die zich eind vorig jaar opwierp als concurrent voor Laschet voor het CDU-voorzitterschap, heeft het over een “bedenkelijke” persconferentie.

“Ik wenste dat deze tweet overbodig zou zijn”, stelt de 39-jarige Dermuth op de microblogsite. “Ik wenste dat er een zelfkennis zou zijn. Maar na de bedenkelijke persconferentie rest me enkel te zeggen: Armin Laschet, je hebt verloren. Heb alsjeblief inzicht. Vermijd verdere schade voor de CDU en treed af.”

Ook Christean Wagner, de voormalige minister van Justitie van de deelstaat Hessen, vindt dat Laschet beter de eer aan zichzelf houdt. “Wij hebben een nieuwe start nodig, zowel op persoonlijk vlak als inhoudelijk.” Wagner meent dat Laschet de politieke verantwoordelijkheid moet opnemen voor de verkiezingsnederlaag en het historische dieptepunt van de CDU/CSU.

Ich wünschte, dieser Tweet wäre überflüssig. Ich wünschte, es gäbe eine Selbsterkenntnis. Nach der bedenklichen PK eben bleibt mir leider nur zu sagen: @ArminLaschet, Sie haben verloren. Bitte haben Sie Einsicht. Wenden Sie weiteren Schaden von der #CDU ab und treten Sie zurück. — Ellen Demuth (@EllenDemuth) 27 september 2021

Duidelijk signaal

Volgens de jongerenafdeling van de Duitse christendemocraten in de deelstaat Saksen hebben de kiezers een duidelijk signaal uitgestuurd: ze willen een regering zonder de Union. “Als democraten moeten we dit aanvaarden en moeten we de tijd in de oppositie gebruiken om ons inhoudelijk te herbronnen”, aldus Marcus Mündlein, voorzitter van de Junge Union in Saksen. “Men zou kunnen denken dat Armin Laschet het intussen had begrepen. (...) Maar enkele uren slaap hebben duidelijk niet geholpen: Armin Laschet leeft klaarblijkelijk in een andere, heel eigen realiteit.”