Een voorspelbare botsing tussen N-VA en cd&v wenkt in het stikstofdossier

De Vlaamse regering sluit haar tumultueus werkjaar af met − hoe kan het anders? − een potje armworstelen over het stikstofakkoord tussen N-VA en cd&v. Het belooft weinig goeds voor wat nog komt richting de verkiezingen.

“Of ik Demir nog vertrouw, doet er niet toe.” Aan het woord is cd&v-voorzitter Sammy Mahdi op 17 maart. Een week eerder heeft de Vlaamse regering in extremis een stikstofakkoord gesloten. Met behulp van een kunstgreep zijn de tegenstellingen tussen de regeringspartijen − vooral dan tussen N-VA en cd&v − alsnog overbrugd. Politieke onbestuurbaarheid is vermeden.

Vijf maanden later is duidelijk dat een probleem uitstellen niet hetzelfde is als een probleem oplossen. En dat cd&v weinig of geen vertrouwen meer heeft in minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) als het over dit beladen dossier gaat. Demir wil vrijdag, tijdens de laatste ministerraad van dit werkjaar, het toekomstige stikstofdecreet voor een eerste keer goedkeuren. Het begin van een lange weg langs allerhande adviesraden. Maar haar landbouwcollega Jo Brouns (cd&v) weigert dit resoluut.

Een botsing wenkt dus. Een voorspelbare botsing, omdat ze voortkomt uit de kunstgreep waarmee de regering in maart het stikstofakkoord van de ondergang heeft gered. Om cd&v te vermurwen om de originele tekst goed te keuren, is destijds afgesproken dat de extra versoepelingseisen van de partij overgenomen worden in een apart openbaar onderzoek. Als daaruit blijkt dat ze de doelen niet onderuithalen, komen de maatregelen er alsnog − iets waar cd&v alle vertrouwen in heeft.

Vertraging

Het probleem nu? Cd&v ziet te weinig vooruitgang in het beloofde openbaar onderzoek rond haar extra vragen. Demir maakt geen haast, eerder integendeel, oordelen de christendemocraten tandenknarsend. Komende vrijdag loopt de aanbesteding voor de uitvoering van het openbaar onderzoek af. Vervolgens zal een bureau worden aangesteld. “Iedereen ziet wat er hier aan de hand is”, luidt het binnen cd&v. “Het openbaar onderzoek rond onze eisen wordt vertraagd, liefst tot na de verkiezingen.”

In een kort maar krachtig statement maakt minister van Landbouw Brouns duidelijk dat die haring niet zal braden. De goedkeuring van het stikstofdecreet is volgens hem onlosmakelijk verbonden met het beloofde openbaar onderzoek. “Nu een beslissing nemen over het decreet zonder dat er perspectief wordt geboden aan boeren en zonder de timing van het onderzoek te kennen, kan voor ons absoluut niet. Het uitvoeren van het milieuonderzoek is de verantwoordelijkheid van collega Demir.”

Onder aanvoering van de nieuwkomers Mahdi en Brouns heeft cd&v het voorbije werkjaar heel hoog ingezet op een bijsturing van het stikstofakkoord. Wat cd&v nu ten alle koste wil vermijden, is dat de partij zich straks alsnog bij de kiezer moet aandienen met een goedgekeurd stikstofdecreet waar de eigen versoepelingseisen (nog) niet in verwerkt zijn.

Sowieso zou een snelle goedkeuring van het stikstofdecreet de onderhandelingsmarge van cd&v verkleinen als uit het openbaar onderzoek straks blijkt dat de eigen extra vragen toch niet zo vanzelfsprekend zijn. Het gaat dan concreet om de afschaffing van de strenge uitstootdrempel voor landbouwers en het overdragen van uitstootrechten onder boeren − de ‘saldering’.

Een boerenbetoging in Brussel. Beeld Eric de Mildt

Binnen N-VA wordt een ander verhaal verteld. De Vlaams-nationalisten wijzen erop dat in het akkoord dat vijf maanden geleden afgesloten is binnen de regeringstop duidelijk vermeld staat dat het stikstofdecreet eerst zal klaargestoomd worden. Pas daarna moet blijken of aan de verlangens van cd&v tegemoet kan worden gekomen. Achteraf dus, niet tegelijkertijd. Dat minister Demir nu een eerste keer een goedkeuring vraagt voor het decreet is bijgevolg “geheel volgens de afspraken”.

Demir ergert zich al een poos aan wat ze zelf ziet als de kontendraaierij van de christendemocraten in het stikstofdossier. Het oorspronkelijke Vlaamse stikstofakkoord dateert van februari 2022. In de lezing van Demir heeft cd&v er sindsdien, onder invloed van belangenorganisatie Boerenbond, alles aan gedaan om die gemaakte afspraak te ondergraven. Maar voor haar is er geen andere mogelijkheid dan nu snel doorzetten met het stikstofdecreet om een vergunningenstop te vermijden.

Boerenkrijg

Een botsing tussen Demir en Brouns op de ministerraad vrijdag lijkt zo bijna onafwendbaar. Tegelijk wordt in beide kampen benadrukt dat een botsing nog iets anders is dan een crash. Volgens N-VA is het voor de christendemocraten vooral belangrijk om nog eens het signaal uit te sturen naar de boeren dat zij blijven opkomen voor hun belangen. Voor cd&v is het duidelijk dat de goedkeuring van het decreet verdaagd wordt tot na de zomer als er geen overeenstemming is. Qua timing zou dat geen probleem vormen.

Open Vld lijkt − als derde partij binnen de centrumrechtse meerderheid − aan te sturen op een billijk compromis. Bijvoorbeeld door het stikstofdecreet een eerste keer groen licht te geven wanneer ook het openbaar onderzoek binnenkort formeel wordt gestart. Minister Bart Somers (Open Vld) zegt dat hij snel een oplossing wil. “We moeten zorgen voor rechtszekerheid.”

Hoe het vrijdag ook afloopt, het is duidelijk dat het stikstofprobleem tussen N-VA en cd&v terug is van nooit weggeweest. Schrik niet als ook het laatste werkjaar van de regering-Jambon zal gedomineerd worden door de boerenkrijg tussen beide partijen.