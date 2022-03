Podcast Duidelijk (27 min)

▶ ‘Eén vergissing volstaat’: de oorlog in Oekraïne bevindt zich nu op een cruciaal moment

Russisch president Vladimir Poetin. Beeld ZUMA Press

We zijn precies drie weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Voor het eerst lijken de vredesonderhandelingen enige vorm van vooruitgang te boeken, maar intussen bereikt de Russische artillerie hoofdstad Kiev en gaat het oorlogsgeweld wel in alle hevigheid voort. Is er ergens een einde in zicht of moet het ergste nog komen?