Een ‘puur PS-voorstel’ en drie haalbare dossiers: wat stelt Lalieux eigenlijk voor?

Na 42 jaar loopbaan op vervroegd pensioen (rood licht)

Het idee is dat iedereen na 42 jaar werken op vervroegd pensioen kan. Dat wil zeggen dat wie op zijn 18de startte, straks op zijn 60ste zou kunnen afzwaaien. Nu kan dat na 44 jaar dienst op je 60ste, na 42 jaar werken ligt de grens op 63 jaar. In se is het logisch te kijken naar het aantal gewerkte jaren, eerder dan naar de leeftijd. Wie niet gestudeerd heeft en snel op de arbeidsmarkt komt, moet in de oude regeling de facto langer werken. Toch is het erg twijfelachtig dat deze maatregel overeind blijft. De pensioenleeftijd verlaagt hiermee, iets waar de liberalen en CD&V van huiveren. Ook Vooruit is niet van plan deze maatregel voluit te gaan verdedigen. De andere partijen zien dit als een ‘puur PS-voorstel’.

10 jaar werken voor minimumpensioen (oranje licht)

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert opende vorige maand het debat door te stellen dat enkel wie 20 jaar effectief gewerkt had toegang zou krijgen tot het minimumpensioen. Nu tellen periodes van werkloosheid, ziekte of loopbaanonderbreking mee bij de pensioenberekening. PS-voorzitter Paul Magnette noemde het een ‘provocatie’, omdat in eerste plaats vrouwen werden geraakt. Zij blijven vaker thuis om voor de kinderen te zorgen. Lalieux stelt daar nu als voorwaarde 10 effectief gewerkte jaren tegenover, ook al zijn die deeltijds. Ze pleit er ook voor om rekening te houden met precaire statuten, zoals studentenarbeid, flexi-jobs, interimcontracten of zelfs stages. Dit is vooral het openingsbod van de PS, allicht valt er een compromis te vinden ergens halverwege.

Pensioenbonus (groen licht)

Lalieux stelt voor om wie langer doorwerkt te belonen met een bonus op zijn pensioenuitkering. Concreet stelt Lalieux voor om 2 euro bruto per extra gewerkte dag te voorzien. Dat kan oplopen tot ongeveer 100 euro bruto extra per maand, iets wat vooral de laagste pensioenen zullen voelen aangezien het gaat om een forfaitair bedrag. Hierover bestond al consensus bij de regeringsonderhandelingen.

Deeltijds pensioen (groen licht)

Wie recht heeft op vervroegd pensioen, zou vier vijfde of halftijds kunnen gaan werken en al deels een pensioen trekken. Ook over deze maatregel bestond al consensus in het regeerakkoord. De vraag is of deze maatregel succes zal hebben. De landingsbanen, een heel gelijkaardig systeem maar dan met een uitkering van de RVA, blijven gewoon bestaan.

De gesprekken over de pensioenen zijn pas voor het late najaar, mogelijk duwen de andere partijen nog andere dossiers naar voren. Zo willen de liberalen en CD&V het zeker nog hebben over de betaalbaarheid van de pensioenen. Momenteel rekent Lalieux erop dat de kosten gedekt kunnen worden door meer mensen aan de slag te helpen. Ook hopen liberalen en CD&V op een breder en ambitieuzer plan dan deze losse maatregelen.