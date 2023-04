Een politieke partij die liever lege zetels ziet? Maak kennis met de nieuwe partij Blanco

De vertegenwoordigers van Blanco zijn van mening dat de Belgische democratie niet alle stemmers representeert. Zo zouden de mensen die liever een ‘blanco’ stem uitbrengen als proteststem, niet vertegenwoordigd worden.

Daar wil Blanco verandering in brengen. De nieuwe partij weerspiegelt geen enkele politieke kleur en heeft slechts één doel: de Grondwet aanpassen, zodat blanco stemmen mogelijk worden gemaakt.

Die blanco stemmen vertalen zich vervolgens in lege zetels, leggen de vertegenwoordigers uit in hun partijprogramma. Om die reden is de aanwezigheid van Blanco in de Kamer geen lang leven beschoren: zodra de aanpassing van de Grondwet wordt aangenomen, zal de partij weer verdwijnen. “Eens de opdracht vervuld, verliest de partij haar bestaansreden, wordt ze ontbonden en zal het saldo van de partijkas geschonken worden aan een goed doel”, aldus Blanco op zijn website. “We zullen aanwezig zijn in de Kamer en ons onthouden bij elke stemming die daar uitgebracht wordt. Ons objectief is om een vertegenwoordiging te hebben voor elke proteststem die uitgebracht wordt.”

Onvrede = stem VB?

Nee hoor.



Stem VB = steun van ideeën en programma van VB.

Geen probleem indien dit uw keuze is, maar noem het geen foert- of proteststem.

Daar is nu https://t.co/vvMV7GlcqO voor. 👍



Geen excuus meer. https://t.co/RFNDBhSzo3 — Parti/Partij Blanco (@Blanco_2024) 2 april 2023

Voorwaarden

Laurent Ryckaert, de oprichter van de partij, merkt op dat er in België vandaag de dag veel blanco wordt gestemd. “Ik vroeg me af hoe we die stem ook in het parlement konden vertegenwoordigen. De enige optie om dat te doen is om een partij op te richten die zo neutraal mogelijk is”, vertelt hij aan VRTNWS.

Op dit moment beschikt Blanco over dertien kandidaten en wil de partij zich verkiesbaar stellen voor de federale verkiezingen. Maar voor dat zover is, moet de partij nog wel aan enkele voorwaarden voldoen. Blanco is nog niet een officiële partij, omdat ze daarvoor 77 kandidaten nodig hebben - zeven voor elf kieskringen. Om vervolgens een plekje te veroveren op het stembiljet zullen ze ook handtekeningen moeten verzamelen in elke kieskring. Voor de kieskring Brussel-Hoofstad en de Vlaamse kieskringen zijn 500 handtekeningen nodig.

Daarnaast moet de partij vijf procent van de stemmen halen in een kieskring - om zo te kunnen voldoen aan de kiesdrempel. Ook een grondwetswijziging lijkt geen gemakkelijke klus: daarvoor moet twee derde van de Kamer het voorstel goedkeuren.