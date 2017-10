Een pittig debat later: leden Groen en sp.a keuren samenwerking goed

Het is nu helemaal zeker: Groen en sp.a trekken samen naar de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Ook de leden stemden mee in. Vooral bij de groenen ging daar een pittig debat aan vooraf.

Bij de Antwerpse sp.a-leden verliep de stemming opvallend vlot. Bij de 160 aanwezigen was er slechts 1 tegenstem en 1 onthouding. Bij Groen ging het moeizamer. Daar stemde uiteindelijk 76 procent van de leden voor de samenwerking. Ze hadden minstens een tweederde meerderheid nodig.

Het project 'Samen', waar Groen en sp.a de krachten bundelen, werd vrijdag al voorgesteld op een persconferentie. De drie trekkers Wouter Van Besien (Groen), Jinnih Beels (onafhankelijk) en Tom Meeuws (sp.a) gaven uitvoerig uitleg in alle mogelijke media. Toch was de deal nog niet helemaal bezegeld: de leden van beide partijen moesten nog hun fiat geven op de respectieve lokale congressen. Mocht het daar nog mis lopen, zou dat zwaar gezichtsverlies beteken. "Er is geen plan B", gaf lijsttrekker Wouter Van Besien de afgelopen dagen aan.